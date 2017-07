Asuntos Públicos – Entrega inmediata

Eduardo Coronel Chiu

Entrega inmediata

Acabó ayer el show de la extradición de Guatemala del ex gobernador Javier Duarte; ahora viene como paquetería express su entrega inmediata al gobierno de México para someterse a juicio penal por los delitos imputados.

No admite su culpabilidad, se postula inocente como Pepe el Toro, los responsables, si los hay, “fueron otros”, en todos los casos. Pero se allanó a las dos solicitudes de extradición formuladas con lo que concluye su periodo en Guatemala y no parece por su actitud en el juego que venga a Guatepeor.

Ayer aceptó Duarte ser extraditado por los delitos federales de delincuencia organizada y lavado de dinero, después de que se le enteró formalmente de los cargos y pruebas de la PGR; no más de lo que ya se sabía. La presunta red de servidores públicos, empresas y prestanombres para sacar dinero del Gobierno del Estado hacia empresas fachada, compra-ventas ficticias de terrenos ejidales a sobreprecio, para finalizar con la compra del lujoso rancho en Valle de Bravo a través de testaferros, quienes luego lo delataron. Una ingeniería de lavado de dinero complicada para un monto que no rebasa los 350 millones de pesos.

Y como se recuerda, la semana pasada Duarte se allanó no sin burlas a la segunda solicitud de extradición, ésta basada en las imputaciones del gobierno de Yunes por delitos del fuero común, 5 del catálogo de cometidos por servidores públicos –incumplimiento del deber legal, abuso de autoridad, peculado, tráfico de influencia y coalición de servidores públicos–, pero en verdad cargos irrisorios; uno de los expedientes por haber usado una ocasión el helicóptero del gobierno cuando ya no era gobernador y otro por pasar 220 millones de pesos del seguro popular a cuentas de la Secretaría de Finanzas.

Para todo el saqueo y daño patrimonial que se atribuye a Duarte de las arcas del estado, las acusaciones se ven muy limitadas. Los delitos federales son graves en su penalidad, por ambos podría alcanzar prisión de entre 40 y 55 años, si es que se lo prueban en el juicio, pero en el contenido patrimonial se ve chiquito.

A las rejas

Vendrá Duarte en primera instancia a la jurisdicción federal. Tanto por la antigüedad de la orden de aprehensión como la gravedad de los delitos que le imputan, catalogados como graves y con prisión preventiva oficiosa.

En paralelo podrían seguirle el juicio estatal y que les presten a los de aquí a Duarte para que venga al show jarocho, pero ya se verá cómo se mueve políticamente el asunto.

Escenarios

Hay especulación de los escenarios que tendría Duarte, dada su pertenencia al club político del presidente Peña, así fuera como soporte o patrocinador en la época en que aquel apenas despegaba, además de las señales de un posible pacto; desde la permisividad de la fuga hasta la entrega en Guatemala, con salvoconducto para su esposa y familiares del primer círculo (Macías) exiliados en Inglaterra.

La aceptación a ser extraditado sin agotar los recursos concedidos por la ley guatemalteca es un indicador de que su cálculo apuesta a que la iría mejor enfrentar su proceso en lo que le queda de gobierno a Peña –justicia y gracia– que hacerlo bajo otro gobierno; no se confía en AMLO, pese a lo que se dice que hubo alianza.

Ya no hubo más cargos del Gobierno Federal para Duarte, no abundaron en todas las líneas que había para incrementar el paquete. Habrá que ver qué tan sólidas son las pruebas de la PGR, de las que ayer Duarte y sus abogados minimizaron, supuestamente no se establece la vinculación. En el proceso penal federal se verá su estrategia jurídica y resultados. Si le dejaron resquicios para que no tarde mucho en salir. O como Elba Esther Gordillo, este otro gordillo de la flota se enferme y vaya a hospital de lujo como prisión preventiva.

Por otro lado, la beligerancia e ironía exhibida contra su enemigo Miguel Ángel Yunes en la audiencia de la semana pasada y las seguidillas en una polémica que atrajo a los medios de comunicación, apunta a que Duarte podría jugar algún papel como instrumento de contención o golpeteo hacia el actual gobernador, según como se acomoden los contendientes hacia la gran elección del próximo año.

Duarte Split

En contraste con el rol chocarrero de la semana anterior, ayer Duarte cambió el tono, esta vez no se mofó de las acusaciones ni intentó “cimbrar a México”. El gobierno federal es otra cosa. Dicen que está o se hace el loco, pero no come lumbre.

Evangelio según Santiago o receta Karime

Ya de salida de la carpa, ante la insistencia de los reporteros, no desaprovechó los reflectores y las cámaras para su locuaz y enigmática declaración: “Paciencia, prudencia, verbal contingencia (sic), dominio de ciencia, presencia o ausencia, según conveniencia”, una cita con error, debe ser verbal continencia, que registra como autor al abogado sevillano Santiago Montoto, misma letanía que alguna vez hizo receta desintoxicante y hasta milagrosa la gurú Karime. No se sabe bien a quien citó Duarte, si a Santiago o a Karime.