Cristian Castro se divorcia a menos de un mes de casado

Ciudad de México

Cristian Castro rompió el silencio y confirmó su separación de su tercera esposa, Carol Victoria Urban, a tan sólo 28 días de haber contraído matrimonio en México, pero eso no le bastó para presumir su nuevo amor con Karin Barboza.

El cantante se encuentra en Argentina trabajando en su próximo disco y fue entrevistado por “El diario de Mariana” .

“Obviamente que estoy consternado, estoy preocupado porque pues no es un chiste, no es un juego. Y bueno, ni modo. Realmente está marcada mi vida así, juego muy rápidamente por el matrimonio a veces, y por el amor, y de pronto no sale que nos podamos llevar bien. Esa es la verdad”.

Sobre el motivo de su distanciamiento con Carol, el hijo de Veronica Castro explicó: “La versión oficial es que no nos conocemos bien, eso es la versión real y por eso pasaron cosas, malos entendidos y ni hablar”.

Cristian admitió que su ruptura se produjo durante la luna de miel, motivo por el cual está muy avergonzado: “Fueron 28 días después de casarnos, así que realmente es una vergüenza”, dijo Castro.