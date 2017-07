Protestan ex trabajadores del Congreso local, exigen su reinstalación

Connect on Linked in

Redacción AZ

Al menos 15 ex trabajadores del Congreso local se manifestaron en el salón de plenos en demanda de ser reinstalados, luego de que este martes les notificaron que ya no forman parte de la plantilla laboral de la Cámara.

En entrevista Alejandra Vega Alarcón, quien tenía diez años de laborar en el Poder Legislativo, comentó que sólo les dijeron que se rompía la relación laboral por falta de recursos para pagar su salario.

Reconoció que presentaron una demanda para exigir una base laboral, pues tiene derecho después de seis meses de trabajar en el Poder Legislativo.

“Parecen represalias en contra de las personas que decidieron actuar legalmente para pedir una base, aunque esto no está fuera de la Ley porque cualquier trabajador con seis meses más un día merece una plaza”, refirió.

Detalló que por ahora se habla de 16 empleados despedidos, aunque extraoficialmente se menciona que hay otro grupo de 50 trabajadores que no serán recontratados, pues se planea el despido de al menos 100 empleados.

“Son varios los trabajadores los que demandamos la base, ya que tenemos más de seis meses un día laborando y con este periodo tenemos Derecho a ello”… Por eso la demanda se ampliará, porque este martes se nos notificó del despido o que se rompió la relación laboral sin ninguna justificación”, añadió Vega Alarcón.

Adelantó que algunos afectados actuarán legalmente por su cuenta y otros lo harán en grupo, pues consideran que están atropellando sus garantías laborales.

“Todavía no se sabe de qué ofrecerán como compensación, aunque se afirma que solo serán tres meses de liquidación, sin importar los años laborados”, agregó.