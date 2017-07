Siguen los despidos masivos de trabajadores de gobierno

Redacción AZ

Noventa trabajadores de contrato de la Jurisdicción Sanitaria número VIII fueron despedidos por un supuesto recorte del Gobierno Federal. Los trabajadores se plantaron afuera de las oficinas de la jefa de la Jurisdicción Sanitaria, Verónica Pulido Herrera, para exigir su reinstalación y el pago de los adeudos. Los trabajadores pertenecían a los programas de Vectores, Promoción de la Salud, Chagas, Cáncer de Mama y Planeación Familiar.

Al respecto, el ex jefe de brigada en el sector 1 de Vectores, José Ángel Salazar Montes, criticó que se les haya avisado que su contrato finalizaba el 30 de junio, trabajaron el 3 de julio y ese mismo día les notificaron que ya no laboraban más en la Jurisdicción Sanitaria.

El entrevistado comentó que acudió a preguntar al director administrativo de la Jurisdicción Sanitaria número VIII por qué se les despidió y la única respuesta que recibió es que se trató de un recorte federal pero señaló que les quedaron a deber mes y medio de trabajo, aproximadamente 10 mil 200 pesos por personas despedida.

“Tenemos una promesa de pago, yo subí a hablar ayer con el administrativo, lo único que nos dicen es que es por recorte federal, yo soy una persona que doy el 100 por ciento, ayer trabajé, entregué mi información, la cuadré y hay mucha gente de contrato que llevan mes y medio y no saben cuadrar una información, entonces no entiendo cómo es que se quedó gente no profesional y quitaron a gente con experiencia, profesionales, hablo por mis compañeros”, expresó.

José Ángel Salazar Montes estimó que los trabajadores de contrato despedidos representan el 40 por ciento de los programas de Vectores, Promoción de la Salud, Chagas, Cáncer de Mama y Planeación Familiar. Salazar Montes exigió la reinstalación de los trabajadores despedidos y el pago de las quincenas pendientes.

El técnico mencionó que él contaba con cinco años de antigüedad en la Jurisdicción Sanitaria pero aclaró que no cuenta por tratarse de personal de contrato. Por último, el entrevistado manifestó que se contrató a personal para laborar en la Jurisdicción Sanitaria, lo cual consideró que se trata de una incongruencia cuando se despidió a 90 trabajadores, y no descartó que esa gente milite en las filas del PAN.