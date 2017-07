Asuntos Públicos – En la Torre… Pediátrica

Eduardo Coronel Chiu

En la Torre… Pediátrica

Como ya hacían falta fuegos artificiales para desviar la atención sobre las incapacidades de su gobierno para contener la violencia criminal en el estado –las capturas y exterminios de los delincuentes implicados en los más recientes hechos se dieron en los estados vecinos de Puebla y Tabasco, además fueron capturados por la Policía Federal– y la extradición de Duarte es de la agenda y méritos del gobierno de Peña, montajes policiacos Yunes tiene ya otro tema de entretenimiento y distracción.

La Fiscalía de Yunes aprehendió este martes al empresario Gustavo Morando Turrent, imputado de fraude por 72.5 millones de pesos en la construcción del hospital de especialidades conocido como Torre Pediátrica, en el Puerto de Veracruz.

Este hospital, como otras tantas obras de las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte, presentaba los típicos problemas de turbiedad y favoritismo en la asignación, al igual que incumplimiento de pagos contractuales, parálisis de la obra y reclamos de contratistas al Gobierno del Estado.

Al empresario Morando se le vincula al ex gobernador Fidel Herrera, en cuyo gobierno se le adjudicó la obra, se habla de dos contratos, uno por 240 millones y otro por 56 millones, que no se cumplieron totalmente; Duarte no refrendó el interés, los recursos no fluyeron y la obra se paró en 2013; la empresa de Morando, Gran Marca Proyectos, reclamaba pagos vencidos por obra ejecutada; al cambio de gobierno, que no el gobierno del cambio, persistió en la cobranza, no le pagaron, en cambio le dieron cárcel.

En su defensa Morando alegó que el gobierno de Yunes está haciendo negocio en la demolición de la obra y además señaló un conflicto de interés en el peritaje que funda la denuncia en su contra, la empresa que determina su responsabilidad es la que ahora administra la ejecución de la obra del hospital pediátrico. El verdadero cambio es el cambio de dueño. El negocio es hoy de otros.

Es muy difícil en este momento, dada la politización y selectividad de la acción penal del gobierno de Yunes, dilucidar sobre la realidad de la obra y la existencia o no de los delitos que están imputando. Será materia del juicio y sus distintas instancias la comprobación de los delitos, especialmente a partir de la intervención del Poder Judicial de la Federación en juicios de amparo para la revisión de las resoluciones del Poder Judicial del Estado y la Fiscalía de Yunes. Estos órganos, ya se sabe, no son confiables por su sometimiento a la voluntad política del gobernador Yunes.

Por lo pronto Yunes tiene el sartén por el mango, al menos para imponer a quien quiera la fórmula del encarcelamiento preventivo, el año que le conceden los jueces de control (del Ejecutivo), aun sin que se trate de delitos graves que merezcan prisión de oficio.

Si es responsable Morando y su empresa de fraude y daño al patrimonio del estado, sería justificable y plausible que se le somete a la justicia. El problema es que Yunes ha pervertido la aplicación de las leyes en el estado y no se puede saber cuándo actúa conforme a derecho y cuándo sólo simula aplicar la ley para sacar raja política, cobrar venganza o eliminar a sus adversarios o aliados de éstos.

De los espacios al molcajete

Para que no se fuera solo Morando Turrent, por el mismo asunto de la obra inconclusa y presuntamente a la que aplicaron materiales de calidad inferior a la acordada en perjuicio del estado, ayer aprehendieron a Isaías Alonso Salas, un ex subdirector administrativo de la comisión estatal de espacios de salud. Un charal de la corrupción, si lo fuera.

Traen en salsa ¿de molcajete? a Juan Antonio Nemi Dib. Ayer se supo de que anda amparado, tiene una suspensión provisional para evitar ejecuten, por ahora, una orden de aprehensión que hay en su contra. La protección federal, al no ser definitiva, puede cambiar, así que ya estaría de pelada, a no ser que quiera ir a platicar con su amiga Gina a Pacho. No están bien definidos cuáles son los cargos contra de Nemi, se mencionan empresas fantasmas, omisión en supervisar la Torre Pediátrica como secretario de Salud, aparte de sus bravuconerías con su sucesor en la secretaría, Fernando Benítez Obeso, y su conflicto con Finamed, una empresa con influencia actual a la que Nemi desalojó del servicio hospitalario, con la que hay un juicio sin resolver que vale varios miles de millones de pesos.

En el sangrado de corrupción a la Secretaría de Salud necesariamente sale a relucir Ricardo Sandoval Aguilar, el operador del negocio con Duarte desde la administración de Fidel Herrera. Sandoval renunció a la dirección administrativa de Sesver a mediados de octubre del año pasado, tan pronto Duarte pidió licencia como gobernador. A ver dónde lo encuentran. Al menos para que vomite, que ese sí se fue cargado.