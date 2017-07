Dale Dale – Rescatando al PRI

Rescatando al PRI

Aprovecharon los priistas para juntarse el fin de semana, se reunieron en una asamblea, de esas que acostumbraban cuando eran gobierno en Veracruz, pero ahora en la oposición desde diciembre del año pasado, ya no tuvieron que tirarle pleitesía ni quemarle incienso a la imagen del gobernador en turno. El priismo del estado está a la deriva, al dirigente formal, Renato Alarcón, no se le reconoce ningún liderazgo auténtico, él mismo demerita su posición al reconocer exageradamente las debilidades de su partido y sus justificaciones de pobres resultados en las pasadas elecciones municipales.

Concurrieron al evento los que decían llamarse la “plana mayor” del PRI, ahora es más propio decirles la plana “plana”. Ante el reto de recuperar el gobierno y el poder perdidos, ante la oportunidad que se presenta para el próximo año, a los priistas estatales se les hace fácil juntarse pero les es muy difícil ponerse de acuerdo, menos ahora que no tienen un jefe político, facultad que ejercía el priista que estaba en el cargo de gobernador.

Parecidos a un grupo de huérfanos intentan cobijarse en lo que queda del presidencialismo de Peña Nieto, los militantes destacados del antes invencible PRI veracruzano son los senadores, alcaldes, diputados federales y pocos locales, es lo que queda, además de que se continuará mermando su poder político a partir del año próximo, pues perdieron la mayoría de los municipios importantes que gobernaban, Xalapa, Veracruz, Coatzacoalcos, Poza Rica, etc., etc.

No se ve en un horizonte cercano una remontada priista para las elecciones del año que entra, esperaran al “fiel de la balanza” para que les designe candidato, pero las desventajas son muchas, la peor, el desprestigio causado por la inmensa corrupción del gobierno del recluso Javier Duarte, este tema seguirá presente en el ánimo de muchos veracruzanos cuando vayan a las urnas el primer domingo de Julio del año próximo.

Muy difícil tarea será el rescate del PRI de Veracruz, ni siquiera han intentado los que todavía se ostentan como la “dirigencia”, en realizar un ejercicio sincero de autocrítica. Al contrario, todavía se balconeó en esta asamblea uno de los más destacados duartistas-fidelistas, el diputado Erick Lagos, quien participó al más alto nivel en la banda que saqueó al estado, en su caso durante dos sexenios.

Así que seguramente habrá todavía PRI para rato, pero en caída libre.

Otra vez habrá cuando menos dos Yunes para el Gobierno del Estado

Como se ven las cosas, en la próxima elección para gobernador del estado estarán casi seguros dos candidatos Yunes, otra vez uno por el PRI y otro por el PAN, cuando menos, porque hay hasta la posibilidad de un tercer Yunes por otro partido.

Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Rio, prácticamente tiene en la bolsa la candidatura del PAN, es un obsequio de su papá el gobernador de bianual Yunes Linares, difícilmente algún otro panista se atreverá a desafiarlos.

Por el PRI, la quieren otra vez el senador Héctor Yunes Landa, quien perdió en contra de su primo hermano Yunes Linares. Pero ahora se ve muy decidido el otro senador priista, Pepe Yunes Zorrilla, quien ha declarado que en esta ocasión no cederá en su propósito de ser el candidato, no obstante la desventaja que implica competir por el PRI.

Como dijimos antes, “el fiel de la balanza” (el presidente Peña Nieto) decidirá cuál de los dos Yunes del tricolor será el candidato, con la posibilidad de que si no queda conforme el que no lo consiga se busque la candidatura a gobernador por otro partido. Esto ya no suena ni se ve descabellado porque, lo repetimos, el PRI difícilmente remontará.

Por la fuerza política de moda y creciente, Morena, el partido de López Obrador, tendrá muy altas posibilidades de ganar si surge un candidato a gobernador que no sea otra vez Cuitláhuac García, de quien dicen también fue corrompido igual que la diputada local desaforada por pedigüeña, Eva Cadena.

Así que hagan sus apuestas.

Ahora quieren a Nemi

Todo indica que ya le andan pisando los talones al ex multifuncionario Antonio Nemi Dib, quien se desempeño en el sexenio de Javier Duarte como: Director del DIF Estatal, Secretario Particular del ex gobernador, Secretario de Salud y titular del Consejo Estatal de Seguridad. Aunque él dice estar a salvo porque está amparado, no sólo porque le tenían cantado y ya sabía que lo andaban investigando, sino porque ya ve real el que puede ser de los siguientes detenidos, pues no agarran a quienes más la deban, sino a los que están más a la mano, a los que no han cooperado con la causa, dejando en claro que la estrategia será ir dosificando las detenciones, para que todos los meses haya alguno que lo manden a prisión, hasta que llegue la elección del 2018, así que va para largo, no se peleen que a muchos todavía les va a tocar.