Piden empresarios justicia pareja e imparcial

Adriana Muñoz

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en Veracruz, José Manuel Urreta Ortega, aseguró que la ley debe ser pareja e imparcial en el Estado.

En entrevista, dijo que tras la detención del constructor César Augusto Morando Turrent, se debe hacer hincapié en que hay muchos ex funcionarios que siguen sueltos y no les hacen absolutamente nada.

“No vemos a ninguna cámara, colegio o asociación que forme parte del consejo metiendo las manos por alguien que cometió un ilícito, eso no pensamos que vaya a suceder”, destacó.

Y es que las detenciones hechas al momento, se han registrado únicamente de manera parcial, puntualizó.

No obstante, aclaró que por nadie “meterá las manos”

Por otra parte, Urreta Ortega, reiteró que el sector empresarial exige cuentas al ex mandatario Javier Duarte de Ochoa y sus cómplices.

Por ningún duartista, ni por nadie, expresó, podrían “meter la mano” ni se puede defender lo indefendible.