Sefiplan tiene encendida la licuadora, la aspiradora y la trituradora de recursos: Rafael Arias

Connect on Linked in

Redacción AZ

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) mantiene prendida no solo la “licuadora” sino también la “aspiradora” y la “trituradora” para los recursos, advirtió el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), Rafael Arias Hernández.

En entrevista durante la Presentación del Centro de Información Estadística y Geográfica del estado de Veracruz (CIEGVER), aseguró que la actual administración estatal superará a lo que provocó el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa en las finanzas públicas.

“La licuadora no solo sigue, sino que ahora ya hay aspiradora y trituradora. Hay muchos aspectos que se han ido acumulando. Si a siete meses (de Gobierno) apenas se abre el registro de deuda, qué podemos esperar”.

Explicó que la “licuadora” se centra en concentrar los recursos y dispersarlos para rubros no previstos, mientras que la “aspiradora” fue encendida por la Federación que quiere recuperar los recursos que fueron desviados por la pasada administración, así como algunas cuentas por cobrar. Tal es el caso de la deuda que tiene el Gobierno del Estado con el ISSSTE, que asciende a más de ocho mil millones de pesos, y por lo cual la federación podría requerir el pago inmediato.

Señaló que el Gobierno yunista está actuando fuera de la ley en términos financieros, por lo que previó que las repercusiones políticas y administrativas se comenzarán a ver en breve.

Para el investigador, lo único positivo de este Gobierno es que solo durará dos años y ya van siete meses de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares.

Y es que advirtió que con cuatro años consecutivos de elecciones en el estado, las autoridades están más preocupadas por ganar votos que por frenar la recesión económica que se vive desde hace varios años.

“El problema central es que Veracruz está bajo una leyenda negra, cuatro años seguidos de elecciones, pregunten en qué están ahorita las elecciones, en qué se ocupan, en mantenerse en el poder y no ir ante la justicia”.