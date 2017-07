Veracruz, tercer lugar en pobreza a nivel nacional: INEGI

XALAPA

Los esfuerzos de las autoridades no han sido suficientes para cumplir con la Agenda 2030 en Veracruz, a fin de disminuir los índices de pobreza en el estado, reconoció el director general de Integración, Análisis e Investigación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Enrique Jesús Ordaz López.

Durante la presentación del Centro de Información Estadística y Geográfica del estado de Veracruz (CIEGVER), precisó que aunque se ha avanzado en este rubro aún hay pendientes que se deben cumplir para mejorar las condiciones de vida de los veracruzanos, ya que el estado es el tercer lugar a nivel nacional por número de personas en situación de pobreza.

“Ha habido avances desde que se acordó la Agenda del Milenio en el año 2000, ha habido un esfuerzo mundial por reducir la pobreza y los indicadores muestran que sí hay una reducción pero no es suficiente. En el estado de Veracruz y en México ha habido avances, pero no lo suficientes”.

A esto, se suma el grave problema de corrupción que advirtió es uno de los problemas que incide directamente en el combate a la pobreza y el desarrollo económico, aunque dijo que no es el único que influye.

“Es un elemento pero no es el único que lo explicaría, la corrupción es algo que nos molesta a todos, que es un cáncer en las sociedades pero no es la única causa. Debemos pensar que los niveles educativos, el tipo de actividades y la productividad también contribuyen a los niveles de pobreza y de concentración de riqueza”.

Aseguró que un problema particularmente agudo que existe en el país y en Veracruz es la disparidad entre los segmentos de la población y la concentración del ingreso.

Recordó que la Agenda 2030 es un compromiso entre las naciones para erradicar la pobreza, y el desarrollo de su población, de manera que es universal y se fundamenta en el desarrollo económico, desarrollo social y el medio ambiente.

“Debemos identificar diferentes segmentos de la población a los que tenemos que atender, y no se refiere a que únicamente los Gobiernos tienen que hacer algo, pues involucra a la sociedad civil, al sector privado, a la población, a los Gobiernos y a la academia”.