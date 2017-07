Asuntos Públicos – Magistrados en capilla

Eduardo Coronel Chiu

Magistrados en capilla

Podría tener dos niveles de interpretación la queja que radicó este martes el pleno del Tribunal Superior de Justicia en contra de dos magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, José Luis Ocampo López y Gilberto Ignacio Bello Nájera, cada uno por su respectivo asunto, relacionado con la corrupción de ex servidores públicos de la administración de Javier Duarte, presentada por la Contraloría General del Estado.

El inmediato y de superficie, la posible falta cometida por cada uno de ellos en su actuación. A José Luis Ocampo López, de la Sala Central, se le señala un conflicto de interés al no haberse excusado de conocer de la determinación de responsabilidades establecida por la Contraloría del Estado para Mauricio Audirac Murillo como secretario de Finanzas, argumentándose que la hermana del magistrado fue colaborara cercana de Audirac, no en la Sefiplan, sino en el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis). Mientras que a Gilberto Ignacio Bueno Bello, de la Sala Regional Unitaria con sede en Xalapa, le imputan irregularidades procesales para beneficiar a Antonio Tarek Abdalá, tesorero de Duarte en la Secretaría de Finanzas. Entre ellas, aceptar una promoción extemporánea de Tarek y negar la personalidad procesal del contralor general de estado, alegando que el asunto era competencia de uno de sus subalternos.

Al margen del resultado que tenga la investigación de esa queja, si están fundadas o no, y como la determine el pleno del Tribunal Superior de Justicia, otro nivel más de fondo es la pretensión del gobierno de Miguel Ángel Yunes de limpiar el Tribunal de lo Contencioso Administrativo para abrirse espacios propios en la función jurisdiccional.

Es sintomático que las quejas las active el actual contralor de Yunes, Guillermo Moreno Chazarini y que las reciba e instruya el inicio del procedimiento disciplinario, Edel Álvarez Peña, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, aliado político incondicional del gobernador Yunes.

Desaparecer el Tribunal Contencioso

Pero lo que no deja lugar a dudas es la iniciativa de Miguel Ángel Yunes al Congreso local para reformar la Constitución Política del Estado, al amparo de la homologación con el Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre las distintas alternativas para adaptar las normas e instituciones locales a la reforma federal en materia anticorrupción, en lo que corresponde al tema, para las controversias de la administración y la sanción a servidores públicos y a particulares por responsabilidad administrativa, Yunes eligió baraja nueva.

Decidió deshacerse del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Poder Judicial, reemplazarlo por el suyo, crear un órgano constitucional autónomo: el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, separado del Poder Judicial del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. No define en su propuesta de texto constitucional el número de magistrados que lo integrarían (lo remite a legislación secundaria), y aunque indica que serán nombrados por el Congreso a propuesta del gobernador, tampoco especifica el número de votos necesarios, si por mayoría calificada o absoluta, una ambigüedad convenenciera.

Pese a que en la exposición de motivos nunca se hace explícita la derogación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los transitorios les da palo. El cuarto de éstos les condena a desaparecer: “continuará funcionando con su organización y facultades actuales… hasta la entrada en vigor de la ley en la materia”. Por otro lado, otro transitorio establece el plazo de 90 días para que el Congreso del Estado proceda con la legislación secundaria.

La exhibición de los magistrados no estaría ajena al propósito de marcarlos para desalentar se apunten para el nuevo tribunal, donde Yunes quiere a los suyos. Además de que disponer de argumentos para refutar alguna contrapropuesta que pretenda mantener las funciones de justicia administrativa en el Poder Judicial o reubicar a los actuales magistrados.

El botín es de cuando menos 6 posiciones; 3 magistrados de la sala central y 3 de cada una de las salas regionales. Más toda la estructura administrativa. Un enclave de Yunes.

Falta pasar por el Congreso, si se lo permiten los diputados que no son de su grupo de sumisos; Morena que es la resistencia, más los que hagan contrapeso, que no se ven muchos. La alfombra son la bancada del PAN y los del PRD –salvo excepciones–; y los blandengues y acomodaticios del PRI, ¿o darán la sorpresa?

Para el martes al parecer agendaron discutir la reforma anticorrupción. A ver con qué salen.

Van por más

No han sido pocos los gobernadores que al inicio de su periodo han tenido la tentación de desalojar en paquete a los magistrados del Poder Judicial. Yunes Linares, a pesar de que el periodo para el que fue electo es brevísimo, 2 años, un tercio del estándar, su ambición de poder es mayor y una forma de extenderse más allá de su ciclo formal, es a través de sus designaciones, colocar a su grupo, los magistrados van a 10 años, ya ha mandado avanzadas de desahucio.

Sus legisladores peones deslizaron una iniciativa para sacudir la polilla y asaltar las vacantes, obligar al retiro a los magistrados a partir de los 70 años de edad. La gerontocracia judicial tiene en esa condición unos 20 magistrados. Toma todo Yunes quiere prolongarse. Su dictadura de 2 años, con 7 meses ya consumidos, no le basta. Es obvio.