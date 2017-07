Harán “vaquita” para Loco Valdés

Connect on Linked in

Ciudad de México

Como la situación económica del hermano de “Tin Tán” no es estable, primero porque Hacienda le congeló sus cuentas y al parar su actividad en la obra “Aeroplanos” tampoco tiene esta entrada de dinero, sus compañeros de gremio encabezados por Roxana Chávez, abrirán una cuenta para que quien quiera apoyarlo.

Manuel “El Loco” Valdés no ha perdido su sentido del humor ni aun con la segunda cirugía a la que se sometió este miércoles; el actor trata de pasarla bien mientras se recupera, explicó su nieto Iván Valdés.

Iván comentó que su abuelo está reponiéndose en su casa, porque no hubo necesidad de que permaneciera hospitalizado, ya que fue un procedimiento ambulatorio rápido. Inició a las 9:30 y terminó a las 11:00 horas; a las 16:00 horas ya había sido de alta.

Por el momento, “El Loco” Valdés tendrá que asistir dos veces por semana al Instituto Nacional de Cancerología para revisión y curaciones, debido a que los médicos deben verificar que se esté generando suficiente tejido para que se pueda adherir el injerto.

Respecto a si Cristian Castro estaba al pendiente de su padre y lo había llamado el miércoles o jueves para saber cómo estaba, después de esta operación, Iván explicó que no estaba enterado de si lo hizo o no, pero Verónica Castro fue la que de inmediato se comunicó para estar al tanto de los pormenores y que en cuanto su hijo regresara de su viaje le haría saber lo de la cuenta de banco.