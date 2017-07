Niegan amparos a ex funcionarios de Salud y Sedesol

Redacción AZ

Diversos tribunales del Consejo de la Judicatura negaron y rebatieron amparos interpuestos por el ex secretario de Salud, Pablo Anaya Rivera, el ex director administrativo de la Secretaría de Salud en 2013, Pedro Manuel Solís García, y el ex jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y ex titular del área administrativa en la Coordinación de Comunicación Social, Humberto Benítez Pérez.

El Tribunal Decimoctavo de Distrito negó un amparo al ex secretario de salud durante el gobierno de Javier Duarte. El ex funcionario había tramitado el amparo 650/2017, mismo que no le fue otorgado.

A su vez, en el expediente 679/2017 se le negó la suspensión definitiva contra una orden de aprehensión al ex director administrativo de la Secretaría de Salud en 2013, Pedro Manuel Solís García.

En tanto el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, resolvió el expediente 599/2017 que señala que en fecha 5 de junio se le negó el amparo en contra de un orden de aprehensión girada por el juez de control del Penal de Pacho de Viejo.

El 5 de julio se publicó que trascurrieron diez días sin que las partes interpusieran alguna revisión contra la sentencia emitida, ha causado ejecutoria a la sentencia.