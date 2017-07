Tintes políicos en detención de exfuncionarios: empresarios

Adriana Muñoz

El empresario veracruzano Ricardo Exsome Zapata, aseguró que “pareciera” político el arresto y encarcelamiento del constructor Augusto Morando Turrent.

“Creo que el tema de Morando pareciera un tema político, pareciera sin decir que lo es, no sé cómo están las circunstancias, desconozco como estaban sus contratos, desconozco la calidad de la obra y como estaban sus contratos”, agregó.

Lo lógico era acudir a las instancias adecuadas y aclarar el tema, no obstante, recurrieron al más agresivo.

“Creo que es un exceso lo que hicieron con él porque hay instancias, si había dicen mala calidad u otras cuestiones creo que deberían de haber iniciado un juicio antes de llegar al tema como lo están tratando, como si fuera un criminal, desconozco el estado y no lo sé”, destacó.

En su caso, aseguró, el gobierno del Estado le adeuda a su constructora Río Medio por la obra del distribuidor vial de La Boticaria y no hay fecha de pago.

“Una sola obra que hicimos que fue parte de La Boticaria y nos debe si, una buena lana”, explicó.

No tiene porque temer respecto a una posible acción penal en su contra dado que el distribuidor está funcionando y los materiales y trabajo son de calidad.

“Yo no espero tener un problema como el que tuvo Guty que son dos cosas completamente diferentes”, indicó.

El recurso está justificado, puntualizó.

“Desconozco el estado de la situación de la obra del hospital, de cómo se generó el contrato, de la calidad de la obra, lo que si les puedo decir es que la obra nosotros la terminamos, ahí está funcionando, no tiene ningún problema, no ha tenido ninguna observación, todo está perfectamente derecho”, subrayó.

Su constructora ya presentó recursos legales para que les paguen por la obra de La Boticaria “nos pagaron la última vez desde septiembre y este gobierno nos dice que no tiene dinero para enfrentar estos temas económicos”, finalizó.

Rudeza innecesaria: CMIC

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Veracruz, Pedro Aguilar Pizarro calificó como “rudeza innecesaria” el arresto del socio del organismo César Augusto Morando Turrent por supuestamente incumplir con los requerimientos de calidad y aplicación de recursos públicos en la construcción de la torre pediátrica de Veracruz.

Dijo que Morando Turrent solicitó apoyo a la CMIC para hacer el cobro que adeudaban a su constructora y en lugar de que le pagaran, la administración de Miguel Ángel Yunes Linares reaccionó deteniéndolo.

“Si cometió una irregularidad que la pague pero si no la cometió, que le paguen”, sentenció Aguilar Pizarro.

En su momento, el empresario se acercó a la cámara para solicitar ayuda para hacer el cobro “y él reclama no haberla terminado por falta de pago y una parte de la obra que había realizado tampoco se la pagaron”, explicó.

El gobierno del Estado reclama a su vez por una cantidad no ejercida o por obra mal realizada presuntamente.

“Es muy claro aquí que se observa una diferencia entre el punto de observación del constructor y del gobierno, hay una diferencia”, puntualizó.

La CMIC no defenderá lo indefendible pero tampoco permitirá que se pase por encima de los derechos de los socios, advirtió.