Con dignidad enfrentamos corrupción de Duarte: rectora

Xalapa, Veracruz

La rectora de la Universidad Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara González, aseguró que durante su gestión combatió la corrupción del gobierno duartista y enfrentó la peor crisis económica que se ha vivido en la institución.

“El gobernador Duarte es símbolo de la corrupción y nosotros lo enfrentamos con dignidad, lo hicimos público, dijimos la verdad ante los medios y ante todas las instancias legales y me parece que eso deslinda a la Universidad Veracruzana de la corrupción que imperaba en este estado”, manifestó.

Dijo que ha trabajado bajo las condiciones más adversas y está lista para trabajar por mejorar las condiciones de la universidad pública, por lo que anunció que el próximo martes acudirá al Senado a conversatorios que se centran en los recortes presupuestales a la ciencia.

“Se trata de una crisis financiera que no es solamente de Veracruz, que están viviendo las universidades públicas en todo el país y creo que es muy importante que defendemos el derecho de los jóvenes a tener una formación profesional de calidad”, agregó.

En entrevista previa a su registro como candidata a la renovación de la rectoría, se dijo lista para encabezar un periodo más al frente de la institución y aseguró que no daría ruedas de prensa para dar a conocer su propuesta, a fin de garantizar “el listado parejo” para todos los candidatos.

La rectora aseguró que además de los requisitos que exige la Junta de Gobierno, entregó mil firmas de estudiantes y académicos que respaldan su proyecto.

Sobre sus propuestas, indicó que esperará a que la Junta de Gobierno de la UV suba la información a la plataforma a fin de hacerla pública y posteriormente la presentará ante la comunidad universitaria.

Ladrón de Guevara González negó que pueda incidir en la decisión de la Junta de Gobierno de la UV, pues consideró que se trata de perfiles honorables, alto reconocimiento y que son incorruptibles.

Consideró que son bienvenidas las aportaciones de cualquier académico que pretenda encabezar y la Universidad, por lo que dijo que si la elección no la favorece seguirá trabajando desde su labor como arqueóloga.

No hay fecha de pago del adeudo del Gobierno estatal

Aún no hay fecha para que el Gobierno del Estado pague los recursos pendientes a la Universidad Veracruzana (UV), confirmó la rectora Sara Ladrón de Guevara González.

Precisó que continúan en la negociación con Sefiplan, a cargo de Clementina Guerrero García, ex secretaria de Administración y Finanzas de la UV, y directamente con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para buscar estrategias que permitan el pago.

Aclaró que el adeudo del Gobierno del Estado es menor a los 900 millones de pesos, pues recordó que los mil 400 millones de pesos restantes corresponden a un adeudo aceptado por el Gobierno del Estado con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

De esta manera, la rectora subrayó que los 900 millones de pesos corresponden a un monto menor de deuda que el que recibió cuando tomó el encargo hace cuatro años.

Dijo que las cifras del adeudo no han aumentado debido a que el Gobierno del Estado ha entregado puntualmente las ministraciones que le corresponden mes con mes.