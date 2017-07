Riesgoso, que ciudadanos se enfrenten a ladrones ante incapacidad del gobierno de brindar seguridad

Connect on Linked in

CARLOS ALVARADO

La diputada local de Morena, Daniela Griego Cevallos, calificó de riesgoso que los ciudadanos se armen y se enfrenten a los grupos delincuenciales como una forma de proteger su patrimonio, por lo que dijo que el Gobierno del Estado debe incrementar las acciones para inhibir los índices delincuenciales, toda vez que los ayuntamientos no cuentan con la capacidad para atender la seguridad.

En entrevista afirmó: “creo que el tema es mucho más complejo, por un lado es mucho más riesgoso para los propios vecinos armarse y enfrentarse al ladrón, al maleante, pero esto es una medida desesperada al no ser escuchados por parte de la autoridad, es muy riesgoso porque ponen en riesgo su vida, pero están protegiendo su patrimonio”.

Añadió que “el tema es discutible, ya que puede ser válido, aunque puede estar al margen de la ley, creo que esto conlleva a una discusión importante, ya que esto es un problema en el ámbito del ejecutivo estatal, el tema de la seguridad pública y se necesita con la participación ciudadana el resolver la problemática en el ámbito local y comunitario, esta es una llamada de atención muy fuerte y viene por la falta de resultados por parte del gobierno del estado en materia de seguridad”.

Por su parte, el presidente de la Coparmex delegación Xalapa, Luis Sánchez Ávila, afirmó que los ciudadanos deben actuar en un marco de derecho y no tomar la justicia por sus propias manos, por lo que se pronunció a favor de los grupos vecinales de defensa que se han presentado en varios municipios de la entidad.

“Esto no quiere decir que la sociedad actúe por su propia mano, y nosotros lo que debemos hacer es crear más fuentes de empleo, generar mayor riqueza para que la ciudadanía tenga dinero y tenga qué comer, pero el gobierno tiene su chamba que hacer y los ciudadanos no podemos hacer la chamba del gobierno y tomar la justicia en nuestras manos”, concluyó.