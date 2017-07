Asuntos Públicos – Echarle la culpa al nuevo sistema de justicia penal

Eduardo Coronel Chiu

Echarle la culpa al nuevo sistema de justicia penal

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolviera la semana pasada la legalidad de la disposición que faculta a los jueces penales a revisar la prisión preventiva para acusados a los que se les hubiere dictado esa medida bajo el anterior sistema penal, diversos actores alertaron de las consecuencias.

En la línea tremendista se cuenta el bloque de gobernadores, entre los más visibles el de la Ciudad de México, Miguel Mancera, del Estado de México, Eruviel Ávila, Antonio Gali de Puebla, y en estos días, Miguel Ángel Yunes de Veracruz, intentan asustar de que vendrán liberaciones masivas de presuntos delincuentes, lo que agravará la difícil situación de la inseguridad pública. Han soltado la cifra de 12 mil reos que podrían ser liberados (Segob dice que entre 20 o 30 mil) a causa de que los delitos por los que están en prisión preventiva, como portación de armas o lavado de dinero, no son considerados graves en el actual sistema penal. Además objetan el exceso de garantías a los imputados, la nueva justicia penal, argumentan, favorece a los delincuentes. Los gobernadores se observa van por una contra reforma, pretenden que se aumente el catálogo de delitos que amerite prisión preventiva de oficio, y se reduzcan las concesiones judiciales para que los acusados lleven su juicio en libertad.

No es el sistema, sino los operadores

El ministro de la Corte José Antonio Cossío, un respetado jurista de quien no se puede decir esté al servicio de delincuentes, además autor del proyecto que validó la controvertida disposición, es una de las lúcidas defensas del nuevo sistema de justicia penal. Sin temor a la polémica ha puesto en su lugar a los detractores.

Recuerda el ministro Cossío que el actual sistema se aprobó en la Constitución desde 2008, se dieron 8 años para su implementación en el país, entró en vigor apenas el año pasado; hubo tiempo para que los ministerios públicos y jueces se prepararan, así como prever las consecuencias; aparte se reformaron hace 6 años la ley de amparo y las leyes en materia de derechos humanos, todo perfilaba un sistema que privilegia, entre otros principios, la presunción de inocencia del acusado, la carga de la prueba en el ministerio público y la prisión preventiva con carácter excepcional.

Lo que puede estar sucediendo, a juicio del ministro, es que las acusaciones no están bien construidas, que ciertos delitos no están siendo bien identificados, que al llegar a la audiencia no se tiene la capacidad para sostener la acusación, resaltando una gran debilidad de la parte institucional.

Falso, que saldrán de prisión en automático

La postura de los gobernadores responde claramente a sus intereses políticos, Miguel Mancera anda en campaña y otros –como es el caso de Yunes– buscan desviar los señalamientos de incompetencia para contener los delitos en el nuevo sistema. Aumenta la delincuencia no debido a las carencias institucionales propias, sino a que el nuevo sistema “favorece a los delincuentes”, los que aprehenden los dejan salir, o les permiten andar en libertad, mientras los procesan.

Cabe mencionar que la posibilidad del cambio de medida (prisión por libertad bajo fianza) no es invención de la Corte, sino una reforma del Congreso de la Unión el año pasado. La Corte sólo dictaminó que es legal el procedimiento. No sin ironía el ministro Cossío refiere que nunca resolvieron “todas las personas que están en prisión preventiva, por favor, sírvanse abandonar el penal”.

Lo que procede es que en cada caso, será el juez de la causa en una audiencia, con la intervención del Ministerio Público y sus pruebas y alegatos, quien evaluará el riesgo y resolverá sobre la imposición, revisión sustitución, modificación o cese de la medida cautelar. Alarmismo y cuentos de temporada.

Yunes y la Ley de Herodes

Un juez federal liberó en Puebla el viernes pasado a los 10 detenidos por la Policía Federal en aquella ciudad, supuestamente 4 de ellos son los autores del atentado contra el jefe policiaco Juan Castagné, victimado en Cardel. De acuerdo con el juez los elementos de la policía mintieron sobre la manera en que realizaron la aprehensión por la que les imputaron el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, asociación delictuosa y homicidio en grado de tentativa. Pero esas violaciones procesales de inmediato las subsanaron con la fórmula Yunes. En cooperación con la Policía Federal, al salir de prisión los aprehendieron por el homicidio de Castagné, los trasladaron a su reino en Pacho y aquí sí, donde solo sus chicharrones legales truenan, el juez de control les dictó prisión preventiva inmediata hasta por dos años.

El sistema de justicia penal en Veracruz es todo un gatopardo, dice cambiar para ser el mismo, para seguir igual. La estadística de los casos de interés político del gobernador constituyen ya la regla, al margen de la presunción de inocencia y la excepcionalidad de la prisión preventiva durante el proceso, hacen el un-dos, el fiscal Jorge Wincker y los jueces de control (de Edel, el presidente del Poder Judicial), para que por encima de la regla y que los delitos que les imputan no encuadren en la prisión preventiva de oficio encuentren, en uso de sus facultades y para servir al patrón, cómo torcer el código para evitar que sigan el juicio en libertad. Si el acusado es un blanco político, invariablemente se le dictara prisión preventiva mínimo de un año. Bote pronto.

Con excepción de César del Ángel, a quien acusaron de terrorismo y sabotaje (¿del ISIS?) por desafiarlo en un mitin, a los duartistas, pese a que los delitos que les imputa contra el servicio público no son de prisión de oficio (en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales), el circo no es circo sin changos detrás de las rejas, Flavino Ríos ingresó hasta que negoció salir, pero ahí siguen Arturo Bermúdez (canta y canta), Gina Domínguez, Mauricio Audirac, Francisco Valencia, y el más reciente, el empresario César Augusto Morando Turrent por fraude.

Todos reos de alta peligrosidad, sin delito grave, pero pueden darse a la fuga (tienen hasta pasaporte¡¡¡).

No es el caso abogar por ninguno, obviamente, cada uno su defensa y el que se lo comió que lo devuelva; sino mostrar el manejo del sistema penal de Veracruz a capricho del gobernador Miguel Ángel Yunes, su voluntad de venganza y show. En Veracruz Yunes I es la Ley… de Herodes.