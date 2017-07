Dale Dale – Buscando sacar Diez

Buscando sacar Diez

Los dos Migueles Yunes, el gobernador y su hijo el presidente de Boca del Río, visitaron al alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez. El objetivo del encuentro con el alcalde Diez fue más que nada didáctico, para que el padre le mostrará a su hijo alcalde a un colega ejemplar, un alcalde veracruzano de “diez”, valga la redundancia, porque se le considera al orizabeño JM Diez el mejor del estado, quien se desempeña como presidente municipal priista por segunda vez.

El gobernador Yunes se desvivió en elogios, llamando al orizabeño un ejemplo nacional de funcionario público. Que tiene grandes logros en obra pública, un cuerpo de policía municipal de primera, en resumen, según Yunes Linares, se trata de un alcalde excelente al qué hay mucho que aprenderle.

Pero llevó algo tarde a Miguel, su hijo mayor, porqué ya solo le quedan 5 meses al frente del ayuntamiento de Boca, ya transcurrieron casi los 4 años de su segundo periodo, así que, para qué tomar lecciones tardías para aprender a ser un presidente municipal de excelencia, si lo que ambiciona Miguel Ángel Yunes hijo es ocupar el cargo de su papá, de gobernador.

Así que, una de dos cosas pasó, llevó el padre gobernador al hijo equivocado, debió acompañarse de Fernando, el hijo que se estrenará de alcalde de Veracruz, el próximo primero de enero, a quien seguramente un curso de cómo administrar un municipio, impartido por el mejor alcalde priista del estado, le vendría muy bien.

La otra razón, en la que nosotros en Dale creemos, es que la visita al alcalde de “diez”, Juan Manuel Diez, fue para promover al junior Yunes. Fue un acto simulado de la campaña que ya iniciaron padre e hijo para la elección a gubernatura del estado del año que entra. Como ven en Diez a un potencial y fuerte competidor, si es que el de Orizaba decide aventarse al ruedo y buscar la candidatura para gobernador también, su buena fama y prestigio lo convertirían en el enemigo a vencer.

Así que los Yunes visitaron al rico empresario y alcalde para “medirle el agua a los camotes” y tratar de saber más cómo podrían neutralizar a Diez para que no compita y si se atonta, para que se sume desde ahora la campaña del junior.

¿Caerá en la trampa de lisonjas yunescas el mejor presidente municipal del estado?

No toma vacaciones la violencia

De nuevo fue un fin de semana violento, donde los crímenes siguen dándose no importando la hora y el lugar para que sucedan, delante de la gente y en calles transitadas fueron asesinadas personas en distintos municipios del estado, lo que hace ver que la violencia no va a la baja, pero no parece haber una estrategia para frenarla, así es que siguen esperando que se calme sola o que dejen de salir a la luz los hechos que se siguen ocurriendo, porque muchos ya no denuncian, pues entre el miedo que hay y que saben que poco resuelven las autoridades, mejor callan.

El sábado, en el estacionamiento de la tienda Cotsco en la capital del estado, asesinaron a un hombre, pero lo mismo en otro Centro comercial este domingo en Coatzacoalcos, lo que dejó aterrados a todos los que lo presenciaron que fueron a esconderse, en San Juan Evangelista también mataron a otra persona, un ganadero y también en Acayucan a un ex camarógrafo, así como otro hombre asesinado en Córdoba.

Atorado, el Gobierno del Cambio

A la que ya han enfriado mucho es a la secretaria de Desarrollo Social, Indira Rosales, quien en el tiempo que lleva en el gobierno ha dado más de que hablar sobre su vida privada que como funcionaria, su divorcio de Jaime de la Garza, quien le lleva la agenda al gobernador del estado y su supuesto romance con el director de Comunicación Social, todos siguen conviviendo como si nada, aunque otros aseguran que la manzana de la discordia en el divorcio no es el de Comunicación, sino alguien más arriba, pasa esto, por lo visto, no sólo en los gobiernos priistas, también en los panistas.

No parece haber avances en materia de seguridad, pero tampoco de salud, ni de turismo, menos de obras, ni de justicia, sin dejar de lado que sigue la ley mordaza, pues no hay declaraciones de nada, ni de nadie, no se ven y menos se muestran avances y la tan anunciada Torre Pediátrica que decían inaugurar en Octubre no tiene para cuando estar, será por eso que detuvieron al contratista de la obra Morando Turrent, dicen que molestaba mucho cobrando lo que alega que le deben de lo construido, así que mejor se la hicieron de “pleito ranchero judicial” para tratar de cobrarle, en lugar de pagarle. Dicen los del gobierno panista que se lo merece por ser cercano al “escondido” ex gobernador Fidel.