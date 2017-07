Veracruz y Chihuahua no han cumplido con reforma anti corrupción

Connect on Linked in

Grupo Reforma

Retrasos en la armonización de las leyes, nombramientos cuestionables en las fiscalías y los tribunales de Justicia Administrativa y sólo un Comité de Participación Ciudadana estatal en todo el país en el último año. El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) comienza a desdibujarse en su implementación a nivel estatal.

Hace un año, al promulgarse las siete leyes que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción, el gobierno federal, los Poderes Legislativo y Judicial y los gobiernos estatales ofrecieron un sistema sólido de combate a este flagelo. Reunidos en Palacio Nacional, el Presidente, los legisladores, ministros y gobernadores aseguraron que el combate a la corrupción se basaría en “instituciones fuertes y autónomas”.

Un año después, a punto de vencerse el plazo para la implementación del sistema, el Senado no ha nombrado aún al fiscal anticorrupción a nivel nacional, ni ha ratificado a los magistrados de la Sala Especializada en combate a la corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa.

Además, la creación de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA) avanza con dificultades.

Dos estados (Veracruz y Chihuahua) no han hecho la reforma constitucional requerida para implementar el sistema a nivel local, y otras 11 entidades aún no cuentan con las leyes secundarias para el funcionamiento de dicho mecanismo.

Hasta ahora, sólo ocho estados han llevado a cabo nombramientos claves como parte del proceso de implementación de los SLA. Y, en siete casos, las designaciones han sido objetadas por organizaciones civiles nacionales y locales, por tratarse de personajes cercanos al gobernador en turno, militantes activos de partidos políticos e incluso personas relacionadas con actos de corrupción.

Luis Manuel Pérez de Acha, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, advierte que el común denominador en la conformación de los sistemas estatales ha sido el intento de los gobiernos locales de capturar dichos mecanismos mediante nombramientos a modo.

“Es la tónica; en términos generales, se puede decir que los sistemas locales anticorrupción quieren ser capturados por los gobernadores de los estados vía los nombramientos de funcionarios públicos que carecen de autonomía, y también mediante la exclusión de una participación social efectiva”, sostiene.

Nombramientos polémicos

Puebla: el 24 de abril pasado, el fiscal general del estado, Víctor Carrancá, nombró a Enrique Flota Ocampo como fiscal anticorrupción. Ex titular de la Fiscalía de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la entidad. La designación del abogado generó la indignación no sólo de las organizaciones civiles que acompañaron el proceso de creación del Sistema Local Anticorrupción sino de defensores de derechos humanos.

Nayarit: el 11 de noviembre de 2016, el Congreso nayarita ratificó como magistrados anticorrupción de la entidad a Yaniria Catalina Ruiz, ex secretaria de Turismo local; a Agustín Flores Díaz, ex director de Tránsito y Transporte de la entidad, y a Raymundo García Chávez, ex secretario particular del gobernador Roberto Sandoval.

Estado de México: el 5 de julio, el Congreso estatal ratificó a los siete magistrados anticorrupción propuestos por el gobernador saliente Eruviel Ávila. Entre ellos, se encuentran Gerardo Rodrigo Lara García, ex colaborador de Alfredo del Mazo en Banobras; América Elizabeth Trejo de la Luz, ex funcionaria de la Secretaría de Infraestructura estatal, cercana al titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza; Rafael González Oses, ex director del área de Asuntos Jurídicos del gobierno local, y Claudio Gorostieta Cedilla, ex funcionario de la Secretaría de Finanzas estatal.