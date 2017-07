Aprueba OPLE asignación de regidurías, partidos se quejan

Xalapa, Veracruz

En sesión extraordinaria, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz aprobó en lo general por unanimidad los procedimientos y criterios para la asignación de regidurías en el Proceso 2016-2017.

En cuanto a los criterios en ayuntamientos con tres ediles respecto de partidos políticos empatados, se determinará si alguno participó en coalición con base en los acuerdos de los cuales el Consejo General del OPLE aprobó el registro de la o las coaliciones que se hubiesen presentado, así como en los convenios registrados. Si ninguno de los institutos políticos participó en coalición, la regiduría será mediante insaculación.

Para el Procedimiento para la asignación de regidurías en ayuntamientos con más de tres ediles, se determina el porcentaje de votación de cada partido político y candidatura independiente respecto de la Votación Total Emitida, así como identificar los institutos políticos y candidaturas independientes que obtuvieron al menos el tres por ciento de la Votación Total Emitida, al ser los que tienen derecho a participar en la asignación de regidurías, por mencionar algunos de los puntos.

Se inconformaron

Las distintas fracciones políticas se inconformaron en la sesión extraordinaria del Organismo Público Local Electoral (OPLE), por la aprobación de los criterios para la designación de regidurías en los 212 ayuntamientos del Estado, pues en su mayoría alegaron “sospechosismo” en los criterios y el actuar de los consejeros; adelantaron que impugnarán la aprobación en los tribunales correspondientes.

El representante del Partido Acción Nacional (PAN), Mizraim Castelán, aseveró que el acuerdo llega tarde y lejos de dar certeza, provoca sospecha, ya que a razón del Consejo General el acuerdo nace de jurisprudencia emitida el 2 de noviembre de 2016, es decir, antes de que iniciara el proceso electoral, pero se esperó más de un mes para integrarla en la asignación de regidurías.

Durante su turno, el representante de MORENA, Rafael Carvajal, aseveró que en el Estado no se ha avanzado en tema de certeza en la asignación de regidurías y señaló que se habló de la jurisprudencia 47-2016 como obligatoria y luego se tomó ésta de manera abstracta.

Es decir, resolvieron tres casos como antecedente y esos juicios fueron por inconformidades de sobre y sub representación en Tamaulipas y Sinaloa, cuando las mismas no se ajustan y por tanto, no se aplica la jurisprudencia en su totalidad.

De igual modo, el representante del Partido Encuentro Social, Daniel Rivera Reglín, expresó su preocupación en el sentido de la interpretación sobre los criterios de sobre y sub representación y el tipo de ediles que deben ser considerados.

Fue el representante de Movimiento Ciudadano (MC), Froylán Ramírez, quien criticó el sorteo de insaculación en alusión al caso de Los Reyes, donde hubo empate de regidores.

El representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Sánchez Báez, aseveró que no hubo acuerdo y sí opiniones encontradas e incluso la de Regiduría Única, donde un consejero dijo que no se debe tomar en cuenta a la alianza ganadora. Por tanto, pidió congruencia en el acuerdo en el tema de hablar de la coalición como un partido único.

El representante del Partido del Trabajo (PT), Vicente Aguilar, aseveró que el ejercicio de asignación de sub y sobrerrepresentación, se debe aplicar a todo el cuerpo edilicio. “Los consejeros invocaron la jurisprudencia y ahora se echan para atrás y eso causa sospecha, son más de 40 regidurias que perdía un partido político”.