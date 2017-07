Asuntos Públicos – Se tambalean “ganadores” de elecciones municipales

Eduardo Coronel Chiu

Se tambalean “ganadores” de elecciones municipales

Bajo la espada de la nulidad. Tremendo calambre metió la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) a la coalición gobernante PAN-PRD y sobre todo al gobernador Miguel Ángel Yunes y a su proyecto dinástico.

El dictamen recién aprobado –cuyo contenido reveló ayer el diario Reforma– sin desmentido del INE, establece el rebase de topes de gastos de campaña y por tanto la configuración de una causal de nulidad de elecciones para 25 candidatos ganadores del PAN-PRD en el proceso municipal.

Es de los más visibles por sus repercusiones el candidato por Veracruz Puerto, Fernando Yunes Márquez, el hijo del gobernador. Se pasó 25% del límite de los gastos; podía erogar 4.8 millones de pesos, pero mediante auditoría le determinaron un total de 6.06 millones de pesos (gastó mucho más), pero eso es lo que encontró la unidad de Fiscalización del INE. Yunes no reportó casi 2 millones de pesos pagados a representantes de casilla y otros gastos en producción de radio y TV.

De los municipios importantes se cuenta Tuxpan, donde el pariente de Pepe Mancha rebasó en 31% el tope de gastos, Cosamaloapan y Boca del Río.

El mismo reporte atrapa a 16 candidatos de Morena, todos de municipios chicos, no afecta las plazas claves que ganó.

En cambio al gobernador Yunes le pega donde más le duele. En el proyecto político familiar.

Aunque todavía el dictamen de la Comisión de Fiscalización debe ser aprobado por el consejo general en su sesión del próximo viernes, era mayoritario el bloque de consejeros que lo respalda. Ya se sabrá el viernes, por ahora, sacudió a los Yunes del PAN.

Causal de Nulidad

Aunque la premisa de procedencia de la nulidad de las elecciones cobrará actualidad de ratificarse los dictámenes de rebase de topes de gastos de campaña, sin duda que sería factible la anulación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Es muy probable que el Tribunal Electoral del Estado se rindiera a las influencias del poder, como se acostumbra por estos lares, así que la resolución se daría en la instancia federal.

Acerca del argumento, en especial para el caso de Veracruz, la litis se fijaría en que no es limitativa la hipótesis constitucional de nulidad a que exista una diferencia de 0.5% en la votación entre el primero y segundo lugar. Hay criterios de interpretación en el tribunal federal en el sentido de que para resolver la nulidad por rebase de tope de gastos de campaña se deben examinar y ponderar factores cuantitativos (como el porcentaje de diferencia) pero también cualitativos, como si se vulneraron principios constitucionales de tal magnitud que afectaron el resultado final. El rebase de gastos de entrada vulnera el principio de equidad entre los competidores, aparte las demás pruebas que puedan allegarse sobre repartos de dádivas, clientelismos, compra de votos, etc., para robustecer la causal de nulidad.

Lo cierto es que el INE cimbró al grupo panista de Veracruz.

Negociación post electoral

Los actores políticos nacionales ajustan todavía los resultados electorales de junio pasado en la mesa de negociaciones.

No es casual que pongan bajo riesgo la ganancia municipal del PAN-PRD en Veracruz, el capital local de Yunes, al mismo tiempo que están discutiendo PAN-PRD con el PRI posibles nulidades de elecciones de gobernador también por exceso en gastos de campaña. En Coahuila, donde ganó el PRI –su candidato, al igual que el del PAN-PRD, rebasaron el tope de gastos–, y en Nayarit que ganó la coalición PAN-PRD, su candidato excedió sus gastos.

No lo van a creer pero en el Estado de México, el candidato ganador del PRI, Alfredo del Mazo, el primo del presidente Peña, se apegó al tope legal de gastos de campaña. Y eso que ahí se denunció el derroche de recursos del candidato de PRI y se metió todo el gabinete de Peña en campaña para hacer ganar al costo que fuera a Alfredo del Mazo. Por ahora no está en la discusión (salvo de Morena, partido segregado de los acuerdos de la cúpula).

Del mercado del espionaje político

En ese contexto de forcejeo y negociación no suena extraño que el reciente audio de Javier Duarte con Antonio Tarek, dialogando sobre una entrega al PRI nacional de mil millones “en la caja de huevos”, un producto espía como del cableado Bermúdez en sus variadas interpretaciones, canta y canta, lo haya promovido el Circo Yunes como reacción al amago de que se les puede caer el Puerto.

Simulaciones en el congreso del estado

No pocas veces se ha constatado el estilo mustio pero corrupto de los políticos del PAN y su grupo en el Congreso local lo corrobora. Aparte de las turbiedades y desvíos que encabeza Sergio El Bailador Rodríguez, el coordinador de la bancada y su conseguidor de vicios –Chico Fuentes, al decir de la diputada Cinthya Lobato–, en el área de comunicación social, Sergio Melo, en la misma sintonía que sus jefes, se quiere pasar de listo.

Intentó presentar un documento para justificar un gasto proyectado en medios de comunicación de casi 10 millones de pesos, plagado de simulaciones, falsedades y ocultamiento que huele a que de ahí la banda va a tomar su parte del negocio.

Es larga la enumeración de simulaciones desde que simularon que hubo un proceso abierto de selección, cuando por el resultado se reconoce la asignación al gusto, simular que se evalúo el impacto y otras cualidades de los medios, toda vez que los vínculos de interés quedan descubiertos y contratan numerosas “empresas” desconocidas; simulan que algún estudio de la UV sirvió de criterio para evaluar a los medios, sin citarlo con precisión, sino con vaguedades e incongruencias: “de acuerdo a un estudio de la UV en 2015 los medios más utilizados son: redes sociales 72.9%, TV 72.4% y Radio 61.3%, para concluir sin ningún fundamento que el segmento de población más grande en Veracruz se informa por el celular y cada vez consume menos información a través de periódicos”. La falta de lógica es clara, confunde redes sociales con páginas web o portales noticiosos y no se sabe de dónde sacó que la población mayoritaria de Veracruz “se informa por celular”.

Su ahorro también parece una simulación. Si bien es cierto que tiene una reducción de alrededor de 4.5 millones de pesos, respecto a la erogación del año anterior, la nueva distribución para medios de casi 10 millones de pesos no se ve muy razonable. La mitad, 5 millones, la reparten en 37 portales de internet, varios de ellos desconocidos, eleva la erogación en cerca de un millón y medio de pesos, en este segmento puede estar el filón de los Sergios y el Chico, el costo de producción de estos portales es muy reducido en comparación con los impresos, de ahí que puedan encontrar el margen para la comisión de los panistas.

Otra de sus simulaciones es la transparencia. En su citado documento no informan de cuanto es el contrato de “espacio publicitario” de cada medio.