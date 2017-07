Las rotaciones se asoman en el México-Jamaica

Connect on Linked in

Denver, Colorado

La palabra “rotaciones” no ha desaparecido del entorno de la Selección Nacional Mexicana. A su llegada a Denver, sede del juego que sostendrá el jueves en contra del equipo nacional de Jamaica, los nombres de Moisés Muñoz, Jair Pereira, Jesús Molina y Erick Torres se asoman para tomar parte como titulares.

Aunque Luis Pompillo Páez, auxiliar del director técnico Juan Carlos Osorio, se dijo satisfecho por el rendimiento del equipo que venció 3-1 a El Salvador en su debut en la Copa Oro en San Diego, las viejas prácticas en el Tri están lejos de desaparecer.

Pereira, quien no pudo jugar contra los cuscatlecos debido a una lesión muscular, trabajó con total normalidad en el entrenamiento regenerativo que tuvo el Tricolor en la ciudad de San Diego, por lo que parece inminente su debut.

Por otro lado, ya es una tradición en el equipo nacional que un cancerbero no alinee en dos juegos consecutivos, siendo Moisés Muñoz quien sigue en la lista de cancerberos después de que José de Jesús Corona, portero de Cruz Azul, jugó contra los centroamericanos. Además, en la contención Jesús Molina jugará de inicio.

Elías Hernández, quien fue designado como el mejor jugador del partido frente a El Salvador, se dijo contento de que al fin se le esté dando continuidad en el equipo nacional, “pero eso se gana jugando, demostrando partido a partido, uno siempre juega esperando que las cosas le salgan bien, pero no por beneficio personal, sino por el del equipo, ahora se dio todo junto y eso nos tiene muy contentos, en lo particular a mí”.