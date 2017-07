Opacidad y favoritismo en contratos del Congreso con medios

Redacción AZ

La publicación de la lista de medios contratados por el Congreso del Estado en su página de transparencia revela que existió opacidad y favoritismo en su asignación.

Ocultando el monto asignado a cada uno, la Legislatura publicó la lista de medios contratados, un total de sesenta de los cuales 37, más del 50 por ciento, son medios digitales.

De esos 60 medios de comunicación con los que el Congreso del Estado hizo convenios, cinco de ellos no existen, otros tres están ligados a diputados locales y también hay casos en los que se hicieron hasta cuatro pagos a una misma empresa.

Tan sólo en lo que respecta a los portales de noticias como El Legislativo, Infoveracruz, Jarochos en Línea y La Coctelera, no aparecen en los enlaces de internet a pesar de haber sido buscados con las terminaciones de .com.mx así como .com y .mx sin que ninguna de las combinaciones pudieran direccionar.

La lista queda de la siguiente manera:

Ellegislativo.com recibe 34 mil 800 pesos

Enlaceveracruz.com.mx le otorgan 11 mil 600 pesos

Infoveracruz.com tiene asignado 15 mil 80 pesos

A jarochosenlinea.com le pagan 20 mil pesos

Y la coctelera.mx 17 mil 400 pesos

Esta última página es del sur del estado de Veracruz y su última actualización fue el 3 de abril 2016.

Todos estos supuestos medios informativos suman un total de 98 mil 880 pesos mensuales, cantidad que a decir tanto del gremio de periodistas como columnistas podrían estar siendo desviados.

A pesar de anunciar transparencia en el manejo de los recursos en el Congreso de Veracruz, las evidencias contradicen los discursos, como en el caso de la contratación de medios de comunicación “fantasma”.

Es falso que la asignación se haya realizado en base a un estudio de la Universidad Veracruzana, como dijo Sergio Hernández, coordinador del PAN, el partido mayoritario.

Según el documento Contratación de Espacios Publicitarios Legisver 2017 en la página de transparencia, utilizaron un estudio de la UV del año 2015 del que no se refieren datos, para afirmar que el uso de los medios en la actualidad es mayoritariamente a través de las redes sociales. De esta manera justifican el recorte a medios impresos, y el aumento de contratos a sitios de internet, no de medios en redes sociales, que no es lo mismo. Además, el supuesto estudio de la UV no es ningún análisis sobre los medios actuales que existen en el estado, su cobertura o su penetración en la sociedad.

De esta manera, los medios impresos contratados son solo 13, mientras que los medios virtuales suman 37, más del 50 por ciento del total y apenas 10 de televisión y radio.

Por otra parte, el mismo documento menciona que uno de los criterios de selección es la opinión de los integrantes de la Junta de Coordinación Política, dominada por el PAN-PRD, el partido del gobierno, por lo que la asignación sigue siendo discrecional.

Además, hay que destacar que algunos medios pertenecen a diputados como el periódico El Mañanero, de Fernando Kuri Grajales; Noventaminutos.mx ligado al legislador local panista Juan Manuel Unanue Abascal; o lacoctelera.mx de la diputada perredista Jazmín Copete Zapot.

En la lista aparecen cuatro contratos a una misma empresa como Avanradio Xalapa por un monto de 46 mil 400; Avanradio, Radiorama Veracruz, 39 mil 875; Avan Noticias, 108 mil; pero también el portal de noticias eldemocrata.com.mx con un convenio de 23 mil 200 pesos. Todas ellas pertenecen a la familia Ferráez.

Otro caso similar es buzonxalapa.com y sinformato.mx, el primero recibe 17 mil 400, mientras que el segundo 15 mil pesos –no son propiamente fantasmas- pero pertenecen al mismo dueño, Antonio Pino Aguilar, expresidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (Canacintra) en Xalapa.

Cuando Sergio Melo Hernández se refiere a “otros” con cantidades que van desde los 8 mil hasta los 20 mil pesos, no es claro al indicar de quiénes se trata o bajo qué conceptos paga esos recursos.

Otro portal informativo con vínculos perredistas es el de comuninetworks.com.

Otros medios con convenios en el Congreso estarían ligados a la ex diputada de Morena, Eva Cadena Sandoval.

(Con información de Darío Pale).