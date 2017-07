CEDH encontró más de 300 expedientes sin resolver

Connect on Linked in

REdacción AZ

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) resuelve aproximadamente 300 expedientes de quejas ciudadanas interpuestas desde el año 2011, que las anteriores administraciones dejaron sin atender y que entre éstas preparan un paquete de 100 recomendaciones en contra de autoridades por dejar sin atención a familiares de personas desaparecidas, informó la presidenta, Namiko Matzumoto Benitez.

Reconoció que al llegar a la CEDH encontró expedientes sin atender, mismos que ahora son resueltos, porque los ciudadanos continuaron la exigencia de que se resolvieran.

“Cuando llegué a la Comisión efectivamente encontré muchos expedientes en los que no se había avanzado, como se debió haber realizado y lo que hicimos fue atender esos expedientes, desahogarlos, y de manera paralela ir atendiendo las quejas que se presentaban” explicó.

Matzumoto Benitez desconoció el número de expedientes que dejó sin resolver su antecesor Perera Escamilla. Sin embargo dijo que si atendieron a personas que hace años habían interpuesto una queja y no obtuvieron respuesta de la CEDH.

“Nos encontramos con personas que habían acudido a la Comisión y en muchos casos ni siquiera se había abierto la queja, no se había clasificado, aun cuando había elementos para calificarlo como queja” dijo. En su administración, dijo Matzumoto Benítez lo que hicieron fue “rescatar” todos esos expedientes “rezagados” para comenzar a integrar expedientes.

“Por eso es que esos casos que datan de varios años apenas se están resolviendo. No hemos terminado, estamos atendiendo esos casos que las personas creían que ya estaban integradas sus carpetas y no era así” refirió la presidenta de la CEDH. Recordó que desde su llegada a la presidencia de la CEDH pudo percatarse que había “un rezago” en la integración de las carpetas, por lo que comenzaron a revisar.

“Estamos integrando las quejas para hacer recomendaciones a muchas autoridades. Por ejemplo tenemos más de 100 expedientes solo en el tema de desaparecidos, que se están revisando y se va a emitir recomendación, estamos integrando una recomendación general por el número de quejas, será por 100” indicó. Finalmente recordó que este año, la CEDH emitió alrededor de siete recomendaciones en contra de autoridades de la secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado por casos de personas desaparecidas.