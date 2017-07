Dale Dale – Las redes incomodan exhibiendo hasta a los Yunes

Las redes incomodan exhibiendo hasta a los Yunes

Con esto de las redes de la internet exhiben a todo mundo, ya salieron ahora las fotos del supuesto Comandante H, Hernán Martínez Zavala, quien resultara inculpado como autor “intelectual” del asesinato de una familia de 6 integrantes en Coatzacoalcos, en una comida en Cosoleacaque con el alcalde electo Fernando Yunes, hijo del gobernador del estado, este tuvo que salir a aclarar las cosas, desmintió conocerlo y dijo haber acudido de invitado, lo cierto es que ya era sabido que el “H” no sólo era conocido como maloso, sino que se presentaba como empresario y se reunía como políticos y gente de negocios de la región.

La ineficacia del gobierno propicia las “autodefensas”

Siguen apareciendo ejecutados por varios municipios del estado, hallan a dos en Emiliano Zapata, otro en Tuxpan, asesinan a un adulto y hieren a un menor en Córdoba; en Atzacan, se presentan en una casa y sustraen con violencia a tres menores de edad, lo que siembra el miedo entre la gente.

Esta situación de incontenible violencia provoca que cada día se armen cada día más ciudadanos, con lo que puedan y tengan, hasta en las colonias populares y fraccionamientos de clases medias crecen los grupos de vecinos vigilantes, Autodefensas, porque cada día hay más desencanto entre los ciudadanos al no haber soluciones. El miedo y la desconfianza hace que los ciudadanos quieran tomar medidas fuera de la ley.

Cae de la gracia Sergio

Mientras tanto, están más interesados en pelearse entre sí los del gobierno estatal y los diputados locales que se andan saliendo del huacal, que se refieren al gobierno de Yunes Linares como una “dictadura”, que cuando se puso al brinco el diputado perredista Sergio Rodríguez, quien fue partícipe destacado en la alianza PAN-PRD, a quien le quitaron la presidencia de la Comisión de Hacienda de la cámara local, lo que le molestó más, dejando en claro que no les interesa mucho a los Yunes tener acuerdos y aliados rumbo al 2018, como que creen que teniendo ellos la nómina todos tienen que estar de su lado.

Siguen detrás de los duartistas

Nemi Dib, ex secretario de Salud, ya consiguió un amparo para evitar al menos por ahora la orden de aprehensión, mientras que el ex secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, busca un amparo contra la PGR, ya que sólo consiguió uno contra la fiscalía.

Dalia siempre se cuela

Las piezas del tricolor comienzan a intentar acomodarse para buscar posiciones en el escenario político que se avecinará en menos de un año, en lo que respecta a la capital del Estado la que intenta ya tener amarrada la posible candidatura por el PRI para Xalapa rural es la ex diputada local y ex funcionaria estatal Dalia Edith Pérez Castañeda, hay que recordar que ella ya fue diputada por la zona rural y que en la actualidad tiene muchas “palancas” en el Altiplano, mismas que le podrían servir para apuntalarse, ya que aunque sin hacer mucho escándalo está trabajando de forma directa con el Secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal, el mismo que quitó a Marilda Rodríguez para imponer a Marcos Castillo como candidato a la alcaldía de Alto Lucero y quien fue el que presentó a Dalia con el Secretario de Economía peñista.

Así es que la probabilidad de que Dalia se presente de nuevo como candidata a diputada local aumenta y podría alcanzar el triunfo, ya que sería postulada por el Partido Verde Ecologista, cabe recordar que el año pasado fue candidata a diputada plurinominal por el PVEM, así es que aunque el panorama este difícil, no estará imposible y es de las que siempre ve por donde pero se cuela a como dé lugar la ex protagonista de los Chiles Xalapeños, ¿será que van incluidos en su currículum o en el menú?