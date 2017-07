Veracruz, último lugar en avances anti corrupción: Yunes Landa

Connect on Linked in

Adriana Muñoz

A una semana de que se cumpla el término para la armonización de los sistemas locales anticorrupción, el estado de Veracruz se encuentra en el último lugar de avance a nivel nacional, informó hoy el senador Héctor Yunes Landa, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara Alta.

“Es una pena que Veracruz sea el último lugar del país cuando el presidente de la Comisión es veracruzano; el tiempo se agota y no se observa voluntad política de las autoridades del Estado, a pesar de los graves problemas que se han venido denunciando. Nos preocupa que haya un doble discurso en esta materia”, lamentó.

En diversas ocasiones “hemos hecho un exhorto respetuoso también a los Congresos y legisladores locales para que aceleren este proceso de armonización. La corrupción es el problema más grave que enfrenta la administración pública, por lo que no podemos privilegiar cálculos políticos, cuando ya hemos logrado ponernos de acuerdo en lo más importante que es el sistema en su conjunto”, criticó.

La información que arroja el semáforo de seguimiento a la implementación de los sistemas locales anticorrupción que fue creado con ese propósito por la Comisión del Senado, señala que Veracruz y el estado de Chihuahua no han logrado concluir ninguna de las etapas del proceso, mientras que los estados de Querétaro, Sonora y Morelos se encuentran ya en sus etapas más avanzadas.

Yunes Landa explicó que en las reformas aprobadas hace un año para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, se consideró la construcción de un andamiaje de siete leyes, en el que también estaba prevista la armonización por parte de los estados. “En este tiempo, en muchos casos -particularmente el de Veracruz-, nos hemos encontrado muchas resistencias y justificaciones para dilatar este proceso”, explicó.

Este proceso consiste en la aprobación de una reforma constitucional, de una ley del sistema local anticorrupción, la creación del Comité correspondiente, la designación del Fiscal estatal y la integración del Tribunal. “En estas circunstancias, está claro que Veracruz no cumplirá con el compromiso”, aseguró.

Recordó también que el estado de Veracruz –al igual que Quintana Roo- aprobó inicialmente una reforma en la materia, misma que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional y ordenó la reposición del procedimiento. En el caso de Quintana Roo, explicó, ya se cumplió con este mandato y en mayo pasado se aprobó la reforma constitucional correspondiente; en cambio, en Veracruz sólo se cuenta con una iniciativa de reforma que no ha sido presentada para su aprobación.

“En Veracruz hemos venido escuchando de presuntos actos de corrupción; sin embargo, las autoridades poco han hecho para establecer controles y asegurar la sanción a los responsables, que es el propósito del sistema estatal anticorrupción. Nos preocupa que se trate de un doble discurso, justamente cuando el sistema busca otorgar las herramientas necesarias para prevenir la comisión de delitos vinculados a esta práctica nociva”.

Reiteró que la fecha límite para el proceso de armonización vence el próximo 18 de julio, por lo que el estado de Veracruz mantendrá su semáforo en rojo.