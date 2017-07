Asuntos Públicos – Despilfarro en la Legislatura

Eduardo Coronel Chiu

Despilfarro en la Legislatura

De nuevo una polémica entre legisladores sacó a relucir los excesos y la opacidad con que se manejan los recursos públicos en el Congreso del Estado.

A diferencia del pleito doméstico de la bancada del PAN, el grupo dominante en esta legislatura, revelado en un audio de la refriega, cuando la diputada Cinthya Lobato acusó frontalmente a su coordinador Sergio El Bailador Hernández, quien preside la Junta de Coordinación Política, de robarse el dinero de los veracruzanos, dilapidarlo en borracheras, mujeres y droga, y señalar a Carlos Chico Fuentes, secretario de Finanzas y Administración de ser su conseguidor y dealer, ahora la confrontación que los exhibe es inter-bancadas.

Piden austeridad republicana

Esta vez, la diputada de Morena, Tanya Carola Viveros, ha puesto el dedo en la llaga, constando la falta de transparencia en los sueldos y comisiones que reciben los diputados, que cuando menos ascienden a ¡240 mil pesos al mes!

El lavadero comenzó en la sesión del martes, cuando la legisladora de Morena reclamó al diputado del PAN Bingen Rementería de congelar la iniciativa de ley de austeridad republicana que busca suprimir prebendas discrecionales del sector público para ahorrar varios miles de millones de pesos, intervención en tribuna que derivó en un argüende personal y las fanfarronadas del diputado panista.

Responden con reto de junior fanfarrón

Como lo registraron las crónicas, Bingen Rementería, ufanándose de que le sobra el dinero, retó a la diputada de Morena: “Si tanto le urge la austeridad republicana aquí están todos los medios, yo la reto a que donemos parte de nuestro sueldo, que donemos 100 mil pesos al mes, todos los meses; es más, primero las damas, que usted elija en donde lo ponemos este mes”. La respuesta de la diputada no se hizo esperar, y previa precisión de que en su bancada “nosotros si donamos la mitad de nuestro sueldo”, le reviró “no sé de dónde te salen a ti los 100 mil pesos, vamos a buscarle en transparencia; yo no soy tu mamá para estar detrás de ti y decirte el trabajo que tienes que hacer. Espero que si no sabes, vayas con tus papás y te expliquen lo que tienes que hacer”. Con la cola entre las piernas, Bingen todavía intentó ironizar: “qué bueno que Viveros Cházaro no sea su mamá. Si Bingen, el junior de Julen Rementería, tiene para donar 100 mil pesos al mes, una parte de su sueldo”, ¿cuánto es lo que recibe del presupuesto del congreso?

Así se llenan la bolsa

Ayer volvió a la carga la diputada de Morena, Tanya Carola Viveros, en conferencia de prensa detalló cómo se llena la bolsa de los diputados. Intregra las cantidades que en la simulada pagina de transparencia del Congreso se presenta de manera parcial, dispersa e incompleta: 58 mil pesos por dieta, 40 mil de subsidio legislativo, 45 mil en gestoría y desarrollo, suma parcial que asciende a 145 mil pesos. Aparte la bolsa negra asignada a través de la coordinación de cada grupo legislativo. En la bancada de Morena se reparten cada uno 100 mil pesos mensuales, sostuvo la diputada Viveros, es decir, acumulan en todas las percepciones 240 mil pesos al mes. ¿Cuánto les toca a las demás bancadas? ¿y si los de Morena no son el grupo dominante, cuánto esquilman los del PAN que controlan los órganos de la administración?

Ingeniería para llevarse más

Ante ese despilfarro de recursos –el Congreso del Estado dispone de casi 700 millones de pesos al año, en promedio cada diputado (son 50) cuesta a Veracruz 14 millones de pesos anuales–, los despidos masivos del personal que ejecuta la camarilla de El Bailador y El Chico Fuentes resultan incongruentes. Buscan eliminar a los que no son del clan para mantener e incrementar sus privilegios dispendiosos.

Hoy Anticorrupción, la parodia

Parece una parodia, lo es. La misma clase política inmersa en la corrupción en el centro y la periferia, en todo el sistema nacional y estatal, se quiere dar baños de pureza creando normas e instituciones para prevenir y sancionar la corrupción. Pero así es el teatro de la política. Hoy los rezagados de Veracruz intentarán aprobar alguna de las reformas que deben hacer a la legislación del estado para acoplarla, homologarla o armonizarla, como se quiera decir, al marco jurídico federal, a la reforma constitucional en la materia de 2015 y a las leyes secundarias aprobadas en julio del año pasado.

Llevarán al pleno del Congreso un dictamen al menos de la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado que envió el gobernador Miguel Ángel Yunes en mayo pasado. No se sabe si presentaran también las leyes secundarias que deben acompañar la implementación. Habrá entretenimiento ¡nuevos cargos y presupuesto!, se debe crear un sistema local anticorrupción, un comité de participación ciudadana, un secretariado ejecutivo del sistema local, una fiscalía especializada en combate a la corrupción y un tribunal de justicia administrativa, con hartos magistrados y plantillas de apoyo, la camarilla en el poder se relame los bigotes con el botín a la vista. El montaje para simular la anticorrupción sale caro… a los contribuyentes. ¿Servirá de algo a la sociedad?

Duarte, el regreso (no la devolución)

En la cartelera del espectáculo político nacional (con gran rating en Veracruz) se anuncia para la próxima semana la llegada de Javier Duarte –competirá con el villano favorito Despicable me 3–, directamente de sus vacaciones en la cárcel de Guatemala, vía extradición, arribará al país en cualquier momento a partir del lunes, lo custodia la PGR para ponerlo a disposición de un juez federal en cumplimiento de la orden de aprehensión por delincuencia organizada y lavado de dinero. Ya se sabrá en qué prisión lo van hospedar durante su proceso penal. La nueva temporada del show de Duarte, viene.