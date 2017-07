Justicia sólo se aplica a los más débiles: familia de ex jefe de Comisión de Salud

Redacción AZ

El encarcelamiento de Isaías Alonso Salas, ex subdirector Administrativo de la Comisión de Espacios de Salud, cayó como un balde de agua fría a su esposa, María Viveros Jácome, quien ahora busca vender su única propiedad para pagar la defensa jurídica.

A las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) les pide aplicar la justicia a quien realmente cometió el daño, “ la justicia no se aplica para todos, como siempre el más débil, hay funcionarios que son cabeza de la Secretaría y ellos no están, ni siquiera aparecen”.

María y su familia señalan que no tienen cuentas bancarias, ni propiedades, la única casa a su nombre está en una colonia popular, y los salarios de ella e Isaías con quien está casada desde hace 25 años, no suman más de 20 mil pesos mensuales.

Alonso Salas fue vinculado a proceso y recluido en el penal de Pacho Viejo por los presuntos delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal al haber firmado el dictamen de adjudicación directa para la continuación de la Torre Pediátrica a favor de la empresa Gran Marca Proyecto, de César Augusto Morando Turrent, también privado de su libertad en el penal de Pacho Viejo.

En la causa penal también están señalados otros funcionarios, entre ellos, Pedro Luis Medina Martínez, director de la Comisión y el propio Secretario de Salud, Juan Antonio Nemi Dib, a quien le fue concedido un amparo por el que pagó fianza de un millón de pesos.

María Viveros Jácome, considera que en el juicio de su esposo la Fiscalía General del Estado y la jueza Alma Aleida Sosa Jiménez cometen “irregularidades”.

“Hay demasiadas irregularidades, porque a mi esposo únicamente se le vincula en un acto de firma donde se le notifica, más no recae en él la culpabilidad o el hecho imputado o el hecho final es el contrato de obra, no el dictamen de adjudicación en el que mi esposo sólo firmó de notificación, es el contrato de la torre pediátrica y él no participa en ese acto”, expresó.

Recordó que su esposo siempre fue empleado de la Comisión Estatal de Aguas del Estado de Veracruz (CAEV) pero un día lo invitó a trabajar Pedro Luis Medina Martínez, y se fue al puesto del 2011 al 2013.

“Él (Isaías) tiene su base en la Comisión de Aguas se va a Espacios de Salud en el 2102 invitado por Pedro Luis en el 2013 firma el documento, se extingue la Comisión de Espacios por un decreto de gobierno y se regresa a la Comisión de Aguas” dijo.

Al intervenir en la entrevista, la hija de Isaias, de nombre Kelly dijo ser estudiante de la licenciatura en Contabilidad y refirió que Pedro Luis era el jefe directo de su padre y como subordinado atendió la orden de firmar el documento de notificación de adjudicación directa de la obra de la torre pediátrica.

De acuerdo a la acusación de la Fiscalía General del Estado , de forma irregular y violentando la Ley de Obra Públicas, Isaías junto a otros ex funcionarios adjudicaron de forma directa, la obra a la empresa Gran Marca Proyectos por una cantidad de 186 millones de pesos, pero la obra se quedó al 63%.

Al constructor dueño de la empresa Gran Marca se le acusa de construir con materiales de la mala calidad la obra, por lo que se le acusa de fraude por 82.9 millones de pesos en contra del gobierno de Veracruz.