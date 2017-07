Vine a una diligencia, no es nada de desvíos: Luis Ángel Bravo

CARLOS ALVARADO

El ex fiscal de Veracruz, en la administración de Javier Duarte de Ochoa, Luis Ángel Bravo Contreras, se presentó ayer en la Fiscalía General del Estado, y aseguró que su presencia obedecía a una diligencia personal.

“Vine a una diligencia personal, no tengo comentario, no es un tema de desvío, como lo vi en alguna nota”, aseguró.

Aclaró a la prensa que ya no es voz pública “no tengo ningún comentario, fui funcionario público pero ya no. No tengo nada qué decir, si hay alguna denuncia acudiré a responder a ella”.

El ex fiscal estuvo en el edificio localizado en la avenida Arco Sur por espacio de una hora y media para posterior salir con sus escoltas, abogados, y entre ellos iban Enoc Gilberto Maldonado Caraza y Rosario Zamora.

Cabe mencionar que Enoc Gilberto Maldonado Caraza ocupó el cargo de director general de la Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI) del año 2011 – 2012; luego del 2012-2013 fue Fiscal para Asuntos Especiales; 2013 al 2014 fue director general de Investigaciones Ministeriales y en el 2014 fue nombrado secretario Técnico del Procurador General de Justicia.

María del Rosario Zamora González ocupó el cargo de directora general de Investigaciones Ministeriales, cuando Bravo Contreras fue Fiscal General del Estado.