Asuntos Públicos – Primera piedra: sistema estatal anticorrupción

Eduardo Coronel Chiu

Primera piedra: sistema estatal anticorrupción

Sin demasiadas prisas, pese al rezago que lleva el estado de Veracruz en la adecuación de sus leyes e instituciones a los lineamientos nacionales del nuevo sistema para prevenir y sancionar la corrupción en el sector público, ayer el Congreso del Estado puso apenas la primera piedra.

A una semana del vencimiento del plazo legal (18 de julio), mientras otras entidades como Coahuila, Tabasco y la Ciudad de México, entre las desfasadas, sacan a marchas forzadas todo el paquete de reformas de armonización, aquí solo se aprobaron las que corresponden a la Constitución Política del Estado. No corre tanta prisa; que los supervisores de la implementación en las entidades federativas se conformen con el corte de listón. De momento los locales ganan tiempo para prepararse en las negociaciones políticas que vienen; a fin de buscar cómo poner a su servicio e interés el edificio y la fachada anticorrupción que están obligados a instituir.

Por ahora al menos alcanzaron los consensos para dictaminar y aprobar una mezcla de la propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes, como línea predominante, con otra que la matiza, elaborada por los coordinadores de todos los grupos legislativos, metió al final su cucharita la Junta de Coordinación Política; aunque las directrices vienen dadas por el marco jurídico federal, pero los cargos de la burocracia anticorrupción local se los repartirán aquí.

La estructura del elefante blanco

El decreto de reformas a la Constitución Política del Estado aprobado ayer por unanimidad de diputados –48 votos a favor, todos los presentes–, establece las disposiciones generales para crear las nuevas instituciones: El Sistema Estatal Anticorrupción, como órgano de coordinación local, el cual tendrá un componente de participación ciudadana, suena utópico pensar que no será colonizado por los grupos de poder, al que se integrarán los demás órganos que tienen competencia en la materia. Una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, enclavada en la Fiscalía General, pero con autonomía, cuyo titular será nombrado por el Congreso del Estado por mayoría calificada para un periodo de cinco años; habrá convocatoria pública para aspirantes al cargo. El Tribunal de Justicia Administrativa, que sustituye al contencioso administrativo, con autonomía, separado del Poder Judicial del Estado, lo que implica baraja nueva de magistrados; serán 4 nombrados para un periodo de 10 años por el Congreso por mayoría calificada, pero a propuesta del gobernador. A los actuales magistrados de lo contencioso los batean al Poder Judicial, allá que los reacomoden. En dos meses, a partir de la vigencia de la reforma a la Constitución, el gobernador mandará sus 4 propuestas de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa al Congreso. Haber escogido crear un nuevo tribunal y desechar a los magistrados del Poder Judicial representa un costo adicional a presupuesto global del estado. Pero obviamente serán de Yunes, descontando la fracción que tengan que otorgar como cuotas de aprobación.

El Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) se adecua al modelo definido, hay un sistema de fiscalización y rendición de cuentas, ensamblado en el sistema anticorrupción (nótese la vehemencia sistémica del diseño), acorta el Orfis sus plazos para revisar ingresos, gasto y deuda para rendir informes al Congreso; adquiere atribuciones para auditar recursos en operación y no solo a toro pasado, con posterioridad al ejercicio, además de que podrá revisar años previos. Asimismo promoverá las responsabilidades de servidores públicos ante el Tribunal de Justicia Administrativa o denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Este nuevo rol del Orfis se aplicará a partir de la cuenta pública de 2017, no en el actual proceso de fiscalización que se ocupa de 2016.

Por otro lado, para “reforzar” la vigilancia en los órganos autónomos del estado, como el Orfis, OPLE, IVAI, CEDH, conceden al Congreso la facultad de designar a los titulares de los órganos internos de control. Habrá también convocatoria pública para aspirantes. Claro está, con la transparencia manipulada que se acostumbra. Formalismo y cuotas de influencia, todavía no meritocracia.

Ahí la llevan

La reforma a la Constitución local ayer aprobada –como tiene su origen y motivación en una reforma federal vinculante– cursa el procedimiento especial (no requiere aprobarse en dos periodos ordinarios consecutivos), así que va a los ayuntamientos para que una vez alcanzada la aprobación en la mayoría de estos (al menos en 107 municipios) se publique en la Gaceta Oficial y empiece su vigencia.

A partir de entonces tendrá el congreso 90 días naturales para emitir las demás leyes y reformas derivadas del modelo anticorrupción. Va para largo.