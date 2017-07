Dale Dale – Terminan las vacaciones

Terminan las vacaciones

Mientras que la burocracia y los escolares se van de vacaciones de verano, al ex gobernador Javier Duarte se le terminan sus vacaciones en Guatemala, su retorno por la vía de la extradición está programado para próxima semana, termina para él la primera etapa de su vida en cautiverio e iniciará el proceso judicial de a de veras.

Mejor dicho, los procesos porque será juzgado por los delitos del fuero común en Veracruz y por delitos del orden federal en la Ciudad de México, como no le han mermado en gran cantidad sus riquezas ilegalmente obtenidas y protegidas por varios prestanombres, es seguro que contará con los mejores y más caros despachos de abogados penalistas para defenderlo.

Como es mano, la PGR lo pondrá ante un juez federal acusado por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, al mismo tiempo la Fiscalía del estado le acusará por enriquecimiento ilícito, peculado, incumplimiento del deber y otros dos delitos.

Ya en plena avalancha de acusaciones y señalamientos de corrupción contra Duarte, este presumía que él no se había robado nada y que además el no tenía cuentas bancarias millonarias, ni propiedades costosas a su nombre.

Hasta se montó un show unos meses antes de dejar el gobierno y huir a Guatemala, recordamos que en el patio del Palacio de Gobierno se presentó una mañana acompañado de su familia y sus principales colaboradores, para teatralmente dar un discurso sobre sus supuesta honestidad y “sus manos limpias”. Ahí, su mujer Karime y la comparsa de sus principales cómplices, intentaron burlarse públicamente de los veracruzanos con una pésima actuación, ya era muy tarde, las raterías y demás abusos de la banda duartista estaban al descubierto y no engañaban a nadie.

Se mantienen las sospechas de acuerdos extralegales

La forma en que el Gobierno Federal ha manejado la persecución judicial de Javier Duarte hace sospechar que puede existir algún arreglo extra legal para ayudar al ex gobernador a que no se juzgue y sentencie con el rigor que se merece.

Esto viene desde que se le proporcionaron las facilidades que le permitieron escapar al país vecino del sur. Duarte, antes de renunciar, a solo unos días de concluir su mandato sexenal, fue advertido por el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong de que la PGR iba en su contra inevitablemente. Duarte pidió licencia y no lo volvimos, a él y a su esposa hasta que lo detuvieron en Guatemala, solo por la tele apareció Duarte escoltado por policías guatemaltecos, por su parte Karime junto con sus hijos, acompañados de hermana y cuñado, se mostraron en la sala de espera de un aeropuerto en los Estados Unidos con rumbo a la Gran Bretaña.

Volvemos a preguntar sobre lo ocurrido en la Semana Santa pasada: ¿Cómo es que las autoridades de Migración, PGR, Policía Federal, etc., etc., permitieran la salida del vuelo en avión privado, de Toluca en el Estado de México a Guatemala, de los tres hijos menores de Duarte, acompañados de la suegra, cuñada y concuño? Duarte ya era buscado por la PGR, tenía alerta para su detención por la Interpol.

Para colmo, la suegra, la cuñada y el concuño de Duarte estaban bajo investigación por complicidad con el ex gobernador. ¿Un avión jet rentado para pasear a los niños Duarte Macías en Guatemala? Nadie se traga ese cuento, ya estaba pactado que los hijos se despidieran de su papá, porqué había pactado entregarse. La detención presentada como una acción sorpresiva de las autoridades guatemaltecas fue puro cuento.

Claro que ahora del dicho al hecho va haber un largo trecho, el arreglo probable se verá afectado por las agendas políticas y mediáticas del gobierno de Peña Nieto, así va a ser difícil garantizar ayudarlo para que no suelte la sopa y salpique a muchos importantes funcionarios federales, amenaza que Duarte esgrimía para que lo mantuvieran en la impunidad antes de caer.

Como muestra ya soltaron una grabación en donde supuestamente Duarte le da órdenes a su ex tesorero y ahora diputado en proceso de desafuero Tarek Abdala, que le entregue de su parte unas cajas de huevos para ayudar al PRI nacional, esto solo se puede interpretar como un aviso, para que “le bajen de huevos” en lo que le espera a Duarte, ¿o no?