Piden que Congreso reponga asignación de publicidad

Carlos Alvarado

La diputada local panista María Josefina Gamboa Torales afirmó que se debe reponer el procedimiento para la asignación de convenios a los medios de comunicación con el Congreso del Estado. Aseguró que si se incurrió en una ilegalidad se debe remover al titular de Comunicación Social.

“Lo primero es decir que no estábamos enterados los diputados en su mayoría, de la manera en que se estaba asignando estos convenios por asignación directa, tendría que haber una convocatoria abierta y quiero dejar en claro que no estoy desacreditando a los medios que participan, porque muchos han de cumplir los requisitos.

“El problema es saber bajo qué criterios se invitaron nada más a algunos, no a todos. Lo correcto, lo legal, lo justo, lo moral era invitar a todos, nos caigan bien o nos caigan mal, aunque hablen bonito o hablen feo, ya que al final un convenio publicitario implica dar difusión a las actividades del Congreso”, dijo.

“(No se trata) de comprar línea editorial, de que hablen bonito o feo, y no sabemos porque se limitó a estos 200 (medios) y menos saber bajo qué criterio de ellos se elige a los medios que se eligieron”.

Indicó que “porque no soy yo la agraviada, son los medios que se sienten agraviados por este procedimiento, son ellos los que tienen que denunciar y pedir que se reponga el procedimiento, cuentan con todo mi apoyo”.

Al insistir en el tema, la diputada recalcó que la cobertura periodítica o de publicidad tiene que ser equitativo para todas las bancadas y para todos los diputados por igual.

En este sentidom refirió que no hay datos de a cuantos diputados los medios han cubierto mensualmente, “no tenemos un testimonio de todos estos medios con los que se tienen convenio, quienes han cubierto, a qué diputados; pedí el testimonio que se anexara y sigo esperando que me manden la información.”

Finalmente afirmó que “al menos yo no llegué aquí a convertirme en lo que tanto critique, por eso se debe investigar el tema a fondo”.