Asesinan a cinco mujeres por semana en Veracruz, señala investigación

Veracruz, Veracruz

En promedio cinco mujeres a la semana son asesinadas en el estado de Veracruz. Es como si en una sola semana mataran a tu mamá, tu hermana, tu abuela, tu tía y tu prima.

Junio se convirtió en el más violento en este año para las veracruzanas, pues 31 mujeres han asesinadas, según información de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana.

La Alerta de Violencia de Género que fue decretada en septiembre no ha funcionado para que cesen los asesinatos de mujeres y los feminicidios, en la entidad veracruzana.

A pesar de tener el mayor instrumento plasmado en una ley que obliga al gobierno a protegerte, a proteger a todas las mujeres, pareciera no estarse cumpliendo.

Eso le hicieron a María Luisa Domínguez – según algunos medios de comunicación– y a otras 128 mujeres más en el estado de Veracruz este año. Mujeres a las que el Gobierno del Estado no ha podido proteger.

De acuerdo con el proyecto “Asesinatos de mujeres y niñas por razón de Género. Feminicidio en la entidad veracruzana”, de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, 129 mujeres han sido asesinadas en el estado tan solo en los primeros seis meses del 2017, de las cuales 89 tienen características para ser considerados feminicidios.

Pese a la situación de violencia que se vive en el estado contra las mujeres, hasta el momento muchas de las recomendaciones que la Federación emitió para el estado y los municipios en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género no han sido implementadas.

“Lo que conocemos a través de los medios de comunicación es que en Veracruz persiste la problemática de la violencia y persiste la violencia feminicida”, declaró Aracely González Saavedra, presidenta del Colectivo Equifonía.

Dijo que en los próximos días el Gobierno del Estado y los municipios que tienen la alerta deben informar los avances, pero ya no planeaciones sino las acciones que han realizado.

“La recuperación de los espacios públicos como una forma de incrementar la seguridad para las mujeres era sustancial, por eso es que decimos no basta con contar los casos sino que nos tienen que decir en esas zonas que se han identificado como de riesgo pues qué han hecho”, añadió.