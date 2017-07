Dale Dale – Quitan estorbo y entra el escudero

Quitan estorbo y entra el escudero

El nombramiento de Guillermo Moreno Chazarini no es más que el inicio de la operación de los recur$o$ rumbo a la elección del 2018, para lo que requerían alguien de la absoluta confianza, condición que la mega robusta Clementina Guerrero no cubría para nada, en el cargo de secretaria de Finanzas del Estado, por lo que fue removida y pasada a un cargo sin importancia alguna en donde seguirá cobrando para su tranquilidad económica, pero no política, ya que ni la vio venir. Sólo le dijeron que despejara el área, ¡y que área dejó libre! Un espacio muy grande.

Guillermo Moreno Chazarini es de todas las confianzas de Miguel Ángel Yunes Márquez, algo así como su “escudero”, por lo que su nombramiento es la avanzada de éste para ir recibiendo la herencia política prometida por su papá, el puesto de gobernador del estado.

Moreno Chazarini ha sido las dos veces que Yunes Márquez ha ganado la presidencia, su síndico en el ayuntamiento de Boca del Río. El hombre de todas sus confianzas para operar y autorizar el manejo del presupuesto municipal, ahora manejará el presupuesto estatal para que el año próximo se facilite ganar la elección de gobernador de Veracruz, casi, casi una reelección.

Un panista sospechoso a la Contraloría

Pero el ahora nombrado contralor del estado Tomás Alfonso Figuerola Piñera aparece acusado de manejos ilícitos en el 2005, cuando se desempeñó como gerente administrativo de Pemex Exploración y Producción, asignó contratos millonarios a familiares, así como a los hijos de Martha Sahagún, será que por eso lo traen, porque ya tiene experiencia en negocios familiares a través de cargos públicos. La investigación que le iniciaron se quedó “bajo reserva”. ¿Qué conveniente, no?

Clementina desconoció a Sara

La caída de Clementina Guerrero de Finanzas arrastrará a los que llevó ella a trabajar a la Sefiplan, arrepentidos estarán de haber dejado sus trabajos creyendo que estarían los dos años y los darán de baja sin más, ni más.

Cuando Sara Ladrón de Guevara ganó la rectoría de la UV, incorporó a la secretaría de Administración a Clementina, pues era una de sus compañeras y amigas de mayor confianza, ahí, la Tula supo hacerse la importante, a tal grado, dicen fuentes de la Rectoría, que participó en las principales decisiones y estrategias de la rectora, participó activamente en las marchas y movimiento contra Javier Duarte, cuando éste dejó de entregar los fondos de subsidio a la universidad.

Pero, también aprovechó su posición para incorporarse, por abajo del agua, a la campaña de Yunes Linares al gobierno el año pasado, filtrando información de la UV y acercando grupos universitarios para ayudar al panista.

Una vez que recibió su recompensa de ser nombrada secretaria de Finanzas del estado, por cierto, nombrada por el gobernador interino Flavino Ríos en los últimos días del fin del sexenio pasado y después ratificada por Yunes Linares.

Una vez en su nuevo cargo, Clementina se olvidó de los favores que recibió de la rectora y se volvió el principal obstáculo para que no se le abonaran a la UV los recursos adeudados en el gobierno de Duarte, pues como la “Tula” conocía a fondo las necesidades presupuestales de la UV, apretó la entrega de recursos para quedar bien con su nuevo jefe. Aunque también para hacerle sentir a Sara que ya estaba colocada a su mismo nivel.

Ahora la Tula es jefa de asesores del gobernador. Ja Ja Ja, para morirse de risa.

Nemi: “qué chulo, veraneando”… a la fuerza

Nemi Dib ya debe estar “veraneando” por algún lugar del mundo, a donde no lo alcancen los de por acá, pero donde pueda seguir disfrutando en lo que termina este gobierno, año y cinco meses que esperará que pasen pronto, porque tampoco querrá estar muchos años lejos de su familia y su perrita que publicaba siempre que dormía con él. Pero al que le tocó la peor parte, fue al administrativo de la Secretaría de Salud en su tiempo, que no tiene dinero ni para su defensa y que como fue al que encontraron ya está en la cárcel, ya no andan viendo quién sí robó, sino a quién agarran para mediáticamente hacer ruido.