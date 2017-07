Despiden en el congreso para meter a sus cuates

Connect on Linked in

XALAPA

Como resultado de un análisis administrativo se detectó que el capítulo de servicios personales rebasa los límites presupuestales, ante ello la LXIV Legislatura ha tomado la decisión de concluir la relación contractual con 64 empleados de confianza, con completo respeto a sus garantías laborales, informó el Director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado, Ángel Ramírez Bretón, quien aseguró que esta decisión está basada en la revisión minuciosa del desempeño, horarios, funciones y perfiles de cada empleado, aunado al requerimiento de capital humano en cada área de la institución.

Explicó que anteriores administraciones de forma injustificada no concluyeron la relación con su personal de confianza, lo que derivó en el incremento excesivo de la nómina que actualmente y de acuerdo al Presupuesto del Poder Legislativo es insostenible. Con las nuevas disposiciones cada trabajador de confianza contará con un contrato en el que se especifica el plazo de la culminación de labores, lo que representa evitar dejar problemas de esta índole a la siguiente

administración.

Ex empleados del Congreso se quejan por despidos

Bajo el argumento que se está previendo el colapso financiero del Congreso local se liquidó a más de 64 trabajadores de la actual Cámara, a pesar de que prometió liquidarlos en base a la ley se está ofreciendo un monto mucho menor al que les corresponde. Así lo expuso Abraham Guillermo Amorós, ex colaborador de la banca de Acción Nacional en la LXIV Legislatura quien calificó de “incongruente” dicho argumento, toda vez que el presupuesto para el pago de nómina se etiquetó desde diciembre del año pasado, por lo que había recursos suficientes para cubrir la nómina.

En entrevista vía telefónica lamentó que la recisión de su contrato se diera de un día para otro, pues nunca se les notificó que serían dados de baja, luego de que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández Hernández anunció que se darían el despido de trabajadores de confianza.

El ex trabajador comentó que como parte de la liquidación se les está ofreciendo tres meses de salario, la mitad de lo que les correspondería como aguinaldo, así como 12 días por cada año cotizados en el Congreso, y no se les reconoce al 100 por ciento la antigüedad, pues en su caso se está contemplado 6 años, a pesar de que tenía 12 como trabajador del poder legislativo.

Detalló que la notificación de despido se dio a lo largo de este viernes y en todos los casos se aseguró que “era una instrucción que venía desde arriba (de la Junta de Coordinación Política), por lo que consideró que la medida es 100 por ciento política. El entrevistado comentó que los despedidos tienen desde doce años hasta siete meses trabajando en la Cámara y se afirmó que todas las áreas pueden trabajar con menos recursos humano, de ahí el recorte.

“Hay recortes en áreas esenciales como logística, no hay criterio especificó y la situación es meramente política” dijo y señaló que hay gente que sin trabajar sigue cobrando y sólo se pasean en las instalaciones del poder

legislativo.

En total serán 105 trabajadores de confianza del Poder Legislativo los que serán despedidos; el viernes fueron 80 los que recibieron la notificación verbal de la terminación de su relación laboral y a finales de este mismo mes causarán baja otros 25.