Ofrecen recital la Big Brass Band y Cuarteto de saxofones

Redacción AZ / Veracruz

En una noche de sana convivencia y esparcimiento en el zócalo del puerto de Veracruz, se presentaron en días pasados la Big Brass Band y el Cuarteto de Saxofones de la Escuela Municipal de Bellas Artes (EMBA), como parte de los conciertos «En Sinfonía» que organiza el Gobierno Municipal de Veracruz.

En esta oportunidad veracruzanos y visitantes disfrutaron diversas melodías como Cha cha cha, Guateque, Georgia on my mind, de Hoagy Carmichael, Flight of the foo bird, de Neal Hefti; Up town stomp, de Larry Neeck, Over easy, de Carl Strommen, Peter Gunn y Moonriver, de Henry Mancini, por mencionar algunas.

Esta actividad forma parte de la serie de conciertos «En Sinfonía» que propuso el alcalde Ramón Poo Gil, para que los grupos artísticos de la EMBA, dirigida por la maestra Lucía Ortiz Beltrán, compartan mensualmente en el zócalo de la ciudad y de manera gratuita, la calidad artística de alumnos y maestros de esa institución.

La Big Brass Band, dirigida por Roberto Martín Vázquez, e integrada por jóvenes estudiantes de la EMBA y el Centro de Estudios Superiores en Música Popular del Puerto de Veracruz (CESMUP), tiene la finalidad de promover la música de la época denominada de las «grandes bandas» (big band), en su repertorio se pueden apreciar obras de estilo jazz-swing a través del color característico que ofrecen los instrumentos de viento, en conjunción de una sólida base armónica.

Por su parte, el Cuarteto de Saxofones dirigido por el maestro Luis Ignacio Pérez, es una agrupación con más de 10 años de historia que actualmente está conformada exclusivamente por profesores de instrumentos de aliento, metales y maderas de las carreras que ofrece la EMBA y su repertorio es muy variado, ya que va de la música clásica hasta ritmos contemporáneos y populares.

Para mayor información sobre próximas actividades artísticas o culturales en la ciudad de Veracruz, dirigirse a la oficina de la Dirección de Turismo y Cultura, ubicada en los bajos del Palacio Municipal porteño o en las redes sociales del Ayuntamiento de Veracruz.