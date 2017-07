Cambios en el gabinete, la misma gata pero revolcada: Morena

Carlos Alvarado

Los cambios que el gobernador ha efectuado en su gabinete en los últimos días, solo son “la misma gata pero revolcada”, así lo consideró el dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

“Es un gobierno gato pardista cambia todo para que no cambie nada, provoca cambios en el gabinete, aquí la gente lo dice mejor, la misma gata pero revolcada y algunos todavía sostienen que peor tantito”.

Lo anterior al ser cuestionado sobre la entrada de Guillermo Moreno Chazzarini, como titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), a quién señaló de que sobre él pesan severas denuncias de irregularidades.

“Es lo mismo porque Yunes igual es un corruptazo, la PGR no ha informado las averiguaciones previas que tiene, son tres y no son por pasarse un alto, son por robarse muchos millones de pesos del ISSSTE, de la Secretaría de Gobierno”.

En rueda de prensa, insistió en que el gobernador del estado, ha caído en actos de corrupción, tales como la acreditación de préstamos por arriba de los 11 mil millones de pesos, mismos que no ha transparentado ante el Congreso Local.

“Como acreditar préstamos que no están transparentados en la Cámara, porque a los que se fueron les dio su bono y a los que llegaron, los tiene comiendo de su mano”.

En lo que se refiere a los gastos de campaña que fueron rebasados por algunos candidatos señaló que “una vez más les quieren dar al pueblo de México y el de Veracruz gato por liebre hoy el tema trascendental debe ser que el INE está por consumar agravio a los mexicanos y en particular a ciudadanos del Estado de México y de Veracruz tal vez hasta los de Coahuila y digo Tal vez porque el señor Peña Nieto y sus partidos PRI, PAN y PRD están por aprobar en la tarde que no hubo rebase de topes de campaña”.

Por lo señaló que también “le quieren robar la gubernatura a la maestra Delfina del morena ya ahora sí que ellos también ya sé aprendieron la canción de despacito y ya desde la semana pasada empezaron a apretar por todos lados en Coahuila les dieron la zanahoria de una posible anulación llamado a nueva elección y esos Aires llegaron hasta Veracruz primero 25 municipios excedidos en los topes de campaña y como por arte de magia el viernes suspenden sesión y meten a uno si sacan a otros”.

Por último en lo que corresponde al viaje que realizó el gobernador a México, se debería de cuestionar a que se debió esa visita a Pela Nieto, ya que la versión que se manejó de que fue para mejorar las condiciones de Veracruz nadie se la cree, ya que todos saben que fue a recibir instrucciones de cómo portarse en los días por venir y a tratar de proteger a su hijo que gobernar el puerto de Veracruz.