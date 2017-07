Bloquean maestros el centro de Xalapa

Connect on Linked in

Xalapa, Veracruz

Integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano bloquearon la vialidad de la calle Enríquez como parte de sus estrategias para exigir la eliminación de la reforma educativa, así como los salarios retenidos a ocho integrantes del movimiento.

Una de las integrantes del Movimiento y quien no quiso proporcionar su nombre, indicó que el cierre de calles no es sólo por los adeudos que se tienen con el magisterio, sino especialmente por la evaluación que implica la reforma educativa.

“El estado les está reprimiendo de esa forma (retención de salarios) al no evaluarse. Ellos están a favor de la evaluación pero están en contra de la evaluación punitiva. No aceptamos esa reforma laboral”, expuso.

Aseguró que varios de los profesores que tienen retención de salarios o bonos, han estado laborando de manera normal y de todos modos les han retenido el salario desde hace más de ocho meses. También existen profesores interinos que tampoco han recibido su pago.

“También nos deben bonos, ya el sindicato hizo ahí su labor pero el MMPV tiene una lucha más allá, va en contra de las reformas estructurales”.

Los integrantes del MMPV aseguraron que las estrategias de toma de calles y paro laboral ha dado resultados al menos para que las autoridades estatales accedan al diálogo, y se encuentran negociando el pago de los salarios retenidos.

Junto a los profesores del MMPV-CNTE los integrantes de la organización UGOCP bloquearon el paso de la calle Lucio a la calle Barragán en espera de que sean cumplidas sus peticiones de electrificación a una colonia en Nanchital y el respeto a los pagos iniciales de predios ubicados en Coatzacoalcos.

La vialidad se liberó al mediodía con la advertencia de continuar con el bloqueo de calles en la ciudad de Xalapa si no se frenan las represiones laborales contra el magisterio que ha decidido no someterse a una evaluación.