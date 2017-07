Dale Dale – Duarte, encarcelado y sacando un pie

Duarte, encarcelado y sacando un pie

Durante sus casi 6 años de gobierno Javier Duarte y su banda operaron el saqueo del dinero público con premeditación, alevosía y ventaja. Así desde antes de llegar al gobierno estatal ya traían adelantado el esquema de apropiación ilícita de los fondos públicos, mediante una organización que estaba planeada e implementada desde el gobierno anterior, pues todos habían coincidido como el grupo de colaboradores cercanos de Fidel Herrera Beltrán.

Ya experimentados en el “know how” de meterle el diente y toda la dentadura al presupuesto público. Sabiendo cómo, la creación de empresas fantasmas, moches, nóminas falsas, etcétera. Apoyados en la complicidad de prestanombres familiares y amigos, se conformó la red de bandidos del duartismo.

El desborde fue lo que les evidenció y los puso al descubierto, conforme notaron que no había controles ni contención para su ambición, casi paralizaron el estado al dejar la tesorería vacía.

Lo único que según Javier Duarte mantuvo bajo control fue no poner, según sus declaraciones, ningún bien a su nombre ni tener cuentas de bancos millonarias. Por esto cree Duarte, junto con sus abogados, que no pasará mucho tiempo en la cárcel.

Las acusaciones a Duarte, débiles

La fuga de Duarte a Guatemala, su captura y su aceptación a ser extraditado sin resistencia, parecen ser parte de un frío y bien calculado plan legalista para que el “daño” que le pueda ocasionar su proceso judicial sea el menor.

Más allá del ruido mediático que produce el regreso del ex gobernador para ser enjuiciado, por ser hasta ahora el peor ejemplo de la corrupción política de un alto funcionario público en nuestro país. Sobre el que se pronuncian toda clase de representantes de la sociedad civil, políticos de la oposición y hasta miembros del PRI, partido que lo hizo llegar a gobernador, todos piden en coro las penas más severas, el castigo más ejemplar.

Nada más que en la cuestión judicial, Duarte ya tiene ventajas, por lo que creemos que ha sido planeada su fuga y extradición del país centroamericano, para que sin dejar de ser “castigado” por sus abusos, el castigo acabe siendo leve.

Esto lo decimos porque a Duarte la PGR sólo lo está acusando de dos delitos: delincuencia organizada y lavado de dinero.

Y después de tener más de ocho meses para fincarle los cargos, la PGR no presentó un expediente sólido en contra del ex gobernador.

Por el lado de la Fiscalía del Estado le están “pichando” puras bolsa fáciles, tan es así que ya les bateo dos de las cinco acusaciones del fiscal Winckler con dos amparos que le concedió un juez de distrito.

Los abogados de Duarte, quienes son de los más caros y mejores penalistas del país, han declarado que van a demostrar que no hay pruebas contundentes en contra de su cliente.

Pero de dónde les va a pagar Duarte, si dice reiteradamente que no tiene dinero y no posee bienes valiosos a su nombre. Adivinen. Pues de su red de cómplices y prestanombres que no ha sido afectada: hermanos, primos, primas, suegros, cuñada, concuño y principalmente su esposa Karime Macías Tubilla, a quienes no los ha tocado ni con un pétalo autoridad alguna.

Se deben estar riendo de todos nosotros, ya está en prisión Duarte, pero los miles de millones que se robaron los tienen y los disfrutan ellos.