Exige Sergio Rodríguez invalidar su destitución de Comisión de Hacienda

El diputado local del PRD, Sergio Rodríguez Cortés, solicitó a la Legislatura la invalidación del acta donde se le destituye de la Comisión de Hacienda del Estado, por presuntamente no haber cubierto los votos suficientes para llevar a cabo el cambio, pues de 48 totales, solo 23 se emitieron a favor y 25 fueron en abstención.

Los grupos legislativos de Juntos por Veracruz y PRI respaldaron la solicitud del perredista, por lo que la Mesa Directiva reservó las actas al considerar que no es tema que se pueda abordar en el pleno directamente, sino que se debe discutir al interior de la Junta de Coordinación Política, a donde fue enviada la solicitud.

Hay que recordar que Rodríguez Cortés denunció que fue una orden del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, destituirlo de la presidencia de la Comisión de Hacienda, debido a que constantemente había cuestionado la falta de transparencia en el manejo financiero del gobierno de Veracruz.

“La Mesa Directiva no hizo la interpretación correcta del sentido de la votación obtenida en esta asamblea. Solicito que se consulte la versión estenográfica de las grabaciones del audio y el video de la sesión, y se podrá comprobar que la votación se declaró de la siguiente manera: 23 votos a favor, cero en contra y 25 abstenciones”, sostuvo el legislador.

Agregó que esta votación no cumplió con la mayoría simple, que es el resultado de la suma de la mayoría de los presentes, ni la mayoría absoluta, “por los resultados de la votación emitida, no debió ser aprobado el punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política, ya que en el caso de los que se pronunciaron por abstención fue la opción que registro la cantidad mayor frente a las otras opciones y la suma a favor no cumplió con la mitad más uno de los presentes”.

Finalmente hay que mencionar que la Mesa Directiva envió el documento a la Junta de Coordinación Política, donde se habrá de discutir e interpretar el voto en abstención, a efecto de emitir una resolución en próximas sesiones.