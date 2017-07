Hoy comparece el titular de SSP

Carlos Alvarado

El coordinador de la bancada Juntos por Veracruz, Fernando Kuri Kuri, dijo que todo está listo para la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie este miércoles a las 11:00 horas, en el congreso local “para que nos diga si puede o no puede y si no puede que renuncie”.

Lo anterior se deriva de Puntos de Acuerdo de las fracciones legislativas de MORENA y del PRI ante la violencia generada en el estado.

En ese sentido, el legislador Kuri Kuri rechazó que se trata de un show mediático.

“Se le llamó a comparecer, más que nada la situación que guarda el estado en materia delictiva, que vemos que está rebasada y a la mejor para los panistas es un show mediático y creo que en sus distritos no hay muertos, no hay delincuencia, no hay inseguridad.”

Es importante, dijo, la comparecencia de Téllez Marie, “que venga el secretario y nos diga si puede o no puede, si no que renuncie y si el secretario no puede y no ha rebasado la curva de aprendizaje en estos 7 meses que vinieron a aprender, entonces si debe darle la oportunidad, como un militar, un consejero y más que nada estrategias de seguridad.”

Finalmente cabe señalar que será una comparecencia abierta al público, la cual se realizara en el auditorio Lerdo de Tejada a las 11:00 horas, con el formato ya establecido de 30 minutos de mensaje y 3 rondas de preguntas y respuestas.