Retienen ilegalmente a Staff y músicos de Ángeles Azules

Ciudad de México

Aunque en un inicio se había dicho que los integrantes de Los Ángeles Azules habían sido detenido tras un show en El Carmen Tequexquitla, Tlaxcala, en realidad quienes fueron privados de su libertad por más de dos horas fueron los miembros de su staff y los músicos que los suelen acompañar.

María del Carmen Menéndez, quien acompaña al grupo de Iztapalapa cada que éstos presentan su show sinfónico, señaló que ella junto a otras 40 personas, entre músicos y gente de producción no los dejaron salir del lugar del show razón por la que han interpuesto una demanda.

“Ellos (Los Ángeles Azules) no fueron detenidos, pues salieron prácticamente corriendo al terminar el show. Los que estuvimos detenidos sólo éramos staff y músicos, los integrantes del grupo no estaban ahí”, explicó.

Menéndez recordó que fueron liberados hasta las 4:00 de la mañana sin una disculpa ni una explicación para su detención.

“Fueron más de dos horas las que nos retuvieron y al principio no nos decían por qué, más tarde se decía que era porque el grupo no se quiso tomar una foto con el presidente municipal de la entidad (Oscar Vélez Sánchez) y que además el grupo no le mandó un saludo durante el concierto. Es más, hasta se dice que estaba ebrio el alcalde”, señaló Mary Carmen.

La instrumentista detalló que tras privarlos de la libertad llamaron al 911, a la Procuraduría e incluso levantó demanda vía online que tienen que ir a ratificar a Tlaxcala, situación que dice no hará, pues nadie le garantiza su seguridad al regresar a ese estado.

“Pues me piden que vaya pero no pienso ir, mi seguridad correría peligro. Yo no voy a Tlaxcala, también presente denuncia frente a Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, pero no pienso ir a exponerme”, dijo.