Dale Dale – Téllez Marié combate con todo… a los diputados

Téllez Marié combate con todo… a los diputados

El secretario de Seguridad Pública estatal demostró que es capaz de atacar con todo, pero no a la delincuencia como es su responsabilidad, sino a los diputados que lo citaron a la legislatura local a explicar las causas del fracaso del gobierno de Yunes Linares en materia de seguridad.

Sigue sin tomar en serio sus responsabilidades, será por eso que no se resuelven las cosas, esto dejó verlo de nueva cuenta el secretario de Seguridad Pública en el estado, Jaime Téllez Marié, quien durante su comparecencia en la legislatura del estado llegó a acusar a los diputados que no estaban “planchados” como defensa para no ser cuestionado, lo que provocó que se dieran dimes y diretes con quienes se supone debían calificarlo, la falta de seriedad resultó un fiasco, esta convocatoria en donde se suponía que debían de quedar aclaradas varias dudas de por qué la inseguridad sigue sin control en todo el estado.

Quedaron demostradas la incapacidad para mediar de Téllez Marié y siguiendo muy seguramente los consejos y estrategia de su jefe quiso amedrentar a los legisladores, comenzando con decir que el diputado Ernesto Cuevas Hernández había sido detenido hace unos días en “estado inconveniente”, esto pudo filtrarlo si quería exhibirlo, pero no presentándose a la cámara a decirlo, cuando se supone iba a dar cuentas y explicaciones de por qué el área que encabeza el de la seguridad pública no está dando resultados.

Pero no nada más exhibió a este legislador, a Fernando Kuri le dijo que su empresa está siendo investigada por robo a transporte público, diciéndole Téllez Marié a Kuri que el día que quiera se reúnen con la Policía Federal para mostrarle en qué casos estuvo involucrada su empresa, lo que deja en evidencia que Téllez Marie no tiene ni la mínima capacidad ni tablas para el cargo, no se sabe como lo sostienen. Por qué si ya se tienen las pruebas de delitos cometidos por cualquiera, aunque se trate de un funcionario con fuero, se deben presentar cargos y no quedarse solo en una guerra de acusaciones verbales, puro argüende.

La culpa es de Fidel y de Javier, no mía: Téllez

Sin dejar pasar echarle la culpa de la inseguridad a los dos ex gobernadores, en especial de Fidel Herrera, de quien dijo que desde sus campaña se coludió con los Zetas, quienes aseguró lo financiaban, así como de Javier Duarte, de quien dijo tuvo tratos con ellos. Luego se excusó, de que entre la deuda que heredó de la Secretaría de Seguridad y los escasos recursos que reciben no alcanza para dar buen servicio.

Así que ni para cuándo mejoren las cosas en el estado, dio a entender, pero que no piensa dejar el cargo, eso sí lo dejó en claro, a menos que lo corran, que tampoco parece estar por ahora decidido. A más de 7 meses en el cargo, Téllez Marié, el secretario fallido, sí usó los drones que prometió este gobierno para combatir a la delincuencia, pero para cuidarlo a él, volaban los aparatos afuera del recinto mientras duró la comparecencia.

Donde lo que no hizo fue explicar qué estado guarda la seguridad pública en el estado, cuándo podrán frenar a la delincuencia. No pudo evitar el secretario de Seguridad que lo cuestionaran, los diputados le refrescaron la memoria de por qué salió de dar clases en la Universidad Villa Rica, donde fue acusado de acoso sexual.

Todo indica que a pesar de que el “socavón” del gobierno de Yunes Linares que son los pésimos resultados en seguridad, todo seguirá igual.

Aunque gane amparos Duarte, Winckler dice que va bien

En un show mediático de acusaciones se ha convertido el caso Duarte ahora en México, pues cuando no hay audiencia relativa al proceso, el fiscal del estado, Jorge Winckler, da “rueda de prensa” para decir que van bien el tema de las acusaciones, cosa que no tiene que declarar sino que demostrar, así que aunque la Fiscalía estatal a cargo de Winckler solo haya presentado imputaciones suaves y débiles, el fiscal declara que todo va muy bien. Por el momento ya le concedieron dos amparos a Duarte por las imputaciones de Winckler.