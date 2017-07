Dice Silva que fue a la Fiscalía y no había nadie

Connect on Linked in

Carlos Alvarado

A través de un video, el diputado federal priista Alberto Silva Ramos dio a conocer que acudió a Fiscalía General del Estado para saber de la investigación que hay en su contra, debido a su actuar en la coordinación de Comunicación Social en la administración de Javier Duarte.

Sin embargo, se topó con que el personal está de vacaciones. En el video distribuido a través de las redes sociales afirma:

“He acudido a la Fiscalía general del estado de Servidores Público, porque a través de los medios de difusión me he enterado que hay unas carpetas abiertas de investigación en mi contra, sobre mi gestión como coordinador de comunicación social.”

Silva Ramos, dijo que al momento no ha sido notificado acerca del juicio de procedencia que existe ya en su contra, solo se enteró por los medios de difusión.

“He acudido para conocer de ellas y en su caso aportas las pruebas pertinentes y me he encontrado que los fiscales se encuentran de vacaciones y regresaran hasta el 7 de agosto y quiero dejar constancia que tengo la disposición de que si existe una imputación aportar las pruebas de descargo correspondiente y poder llevar a cabo mi legítima defensa en las mejores condiciones.”

Toda vez que se le instruyen tres carpetas de investigación por actos de corrupción al diputado federal Alberto Silva Ramos, la Fiscalía General del Estado está solicitando a la Cámara Baja del Congreso de la Unión el desafuero de ese legislador, a quien se le acusa de desvío de recursos superiores a los mil 500 millones de pesos.

La solicitud del juicio de procedencia fue enviada y lo que se busca es que la Fiscalía General del Estado esté en posibilidades de ejercer acción penal contra el legislador federal, quien por el momento cuenta con fuero federal, por lo que la FGE está imposibilitada para aprehenderlo.

Finalmente es de recordar que se le acusa por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y coalición.

Califica Jorge Winckler de mitómano a Alberto Silva

El fiscal general del Estado Jorge Winckler Ortiz, expresó que el diputado federal priísta, Alberto Silva Ramos, es un mitómano.

El Fiscal aseguró que el legislador priísta nunca entró la mañana de este miércoles a la Fiscalía a conocer de las carpetas de investigación en su contra.

“Para empezar es un mitómano Alberto Silva, ni siquiera ingresó, ahí tengo los videos, él se paró afuera para decir que vino. Lo que hizo fue a traer un escrito, presentó uno de sus abogados un escrito donde solicita saber los motivos de las acusaciones que sustentan la petición del trámite de desafuero”, explicó.

Expuso que como el Diputado goza de fuero y por lo tanto no se le puede citar a comparecer, pero sí se le puede invitar a que acuda a la Fiscalía, en ese sentido dijo que lo estaría invitando para que se presentara este miércoles por la tarde, sin embargo, debido a que dejó como domicilio un lugar del Puerto de Veracruz, se deberá notificar y ver si le da tiempo hoy o mañana para que se presente.

Recalcó que el legislador federal es un mentiroso y que ya lo verá en el momento en el que se presente para conocer los cargos que se le imputan.

Entorno la ratificación de la solicitud de juicio de procedencia en contra de Silva dijo que ya fue ratificada y esta en espera de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, califique el trámite y entonces se le de la participación que conforme a derecho le corresponde al congresista.