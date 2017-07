Incompetencia del Fiscal puede dejar a Duarte libre

Redacción AZ

La incompetencia del fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, dejaría con posibilidades al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, de salir libre de los delitos del fuero común imputados en su contra, consideró el abogado penalista, Juan Carlos Fernández Zulueta.

Dijo que el tema del proceso de extradición celebrado entre México y Guatemala es claro y en él se establece que todo procesado solamente podrá ser enjuiciado en su país de origen por los delitos que sean presentados a sus similares.

“En el caso de Veracruz, la FGE sólo pudo presentar el tema del uso del helicóptero para huir cuando ya no era gobernador y el de la transferencia electrónica de la CAEV a la Sefiplan, y serán esos delitos por los que únicamente podrá ser procesado, del fuero común”, afirmó.

“Que no nos engañe Yunes diciendo que todo el peso de la Ley a Javier Duarte, porque los delitos que se le acusan lo dejarán libre. Duarte sabe muy bien que no podrá ser procesado por otros delitos, más lo que la PGR y la Fiscalía hayan presentado ”.

El ex director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, Fernando Córdoba Lobo, calificó como deficiente la actuación de los fiscales de la PGR en el caso Javier Duarte de Ochoa.

Al cuestionarlo acerca de la presentación del ex gobernador ante un juez de la Ciudad de México, el ex funcionario federal consideró que hubo incompetencia de parte de la dependencia.

“Yo fui director de Averiguaciones Previas de la PGR, fui director cuando había una dirección, no cuatro como ahora, deficiente, falta de competencia, de integridad, el descuido, falta de capacidad, ¿quiere que le diga más? Falta de competencia”, puntualizó.

No obstante, el entrevistado consideró que no hay que adelantar juicios sobre el proceso penal que se inició en contra del exgobernador veracruzano y creer que se le beneficiará ahora que enfrenta a la justicia. En ese sentido, Fernando Córdoba Lobo recomendó dejar que el proceso penal que enfrenta Javier Duarte de Ochoa siga su curso hasta que el juez del caso determine si existe una responsabilidad.

Por otra parte, el ex director de Averiguaciones Previas de la PGR señaló que Javier Duarte de Ochoa llegó a la gubernatura por ser el cómplice fundamental de Fidel Herrera Beltrán, a quien se presume que le manejaba el dinero. En ese sentido, el ex funcionario federal dijo que Duarte de Ochoa llegó al Poder Ejecutivo del estado de Veracruz para continuar el desgobierno de Fidel Herrera Beltrán.

“El señor Javier Duarte solo vino a continuar el desgobierno de Fidel Herrera, el primer zeta de Veracruz”, subrayó. Además, Fernando Córdoba Lobo criticó que el presidente Enrique Peña Nieto nombrara como cónsul de México en Barcelona a Fidel Herrera Beltrán a pesar de los señalamientos negativos que pesaban en su contra. “Alguna vez me preguntaron cómo es que a un señor como Fidel Herrera Beltrán, después de desgobernar Veracruz, de corromper Veracruz, el presidente lo nombra cónsul en Barcelona.