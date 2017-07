Reprueban diputados al secretario de Seguridad

Connect on Linked in

El auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del Congreso local se convirtió en un “ring político” donde el titular de la Secretaria de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, se confrontó con diputados locales, a quienes acusó de borrachos, presuntos traficantes de madera y propietarios de unidades que se usan para robar en la zona Córdoba-Orizaba.

La reunión de trabajo, en la que se tenían que exponer la estrategia de combate a la delincuencia y las acciones para reducir los índices delictivos, fue el marco para que el funcionario estatal expusiera la ficha roja de los diputados de la fracción Juntos Por Veracruz, Fernando Kuri Kuri, Basilio Picasso y Ernesto Cuevas.

Molesto porque le pidieron su renuncia ante la falta de experiencia para combatir a los delincuentes, recordó a los tres legisladores hechos presuntamente delictivos y la solicitud de favores para evadir la justicia.

Ernesto Cuevas es un borracho, acusó el titular de la SSP El primero al que se le recordó su ficha rojo o de delitos cometidos bajo el amparo del fuero fue al diputado Ernesto Cueva, quien por segunda ocasión pidió la comparecencia del funcionario estatal.

Exhibió que al diputado local lo han detenido en dos ocasiones en los retenes de la SSP, por lo que consideró que el legislador ya tiene una rencilla personal en su contra.

En su oportunidad Ernesto Cuevas recomendó al funcionario público renunciar pues a siete meses de estar al frente de la SSP no ha dado resultados y por el contrario, acusó, ahora hasta niños son víctimas de la delincuencia.

El segundo en arremeter contra el funcionario estatal fue Basilio Picasso Pérez, quien aseguró que es mucha su responsabilidad, por lo que en ocasiones se le “barren” algunos hechos, por lo que le recomendó tomarse unas vitaminas. “Eso que habla de la madera tiene más de 19 años que no me dedico a eso” dijo y señaló que Coyutla vive de la madera y la panadería, por lo que defenderá su actividad económica.

“Somos gente honesta y representativa y no somos caciques malos, yo creo que soy de los únicos buenos que quedan”, dijo y acusó que los elementos de la SSP acuden a extorsionar a los carpinteros y a quienes se dedican a la venta de madera.

En el caso de Fernando Kuri, también recriminó que a siete meses de que asumió el cargo no ha logado atender la crisis de seguridad que priva en el Estado.

En defensa de sus compañeros, pidió al funcionario estatal proceder legalmente si conoce que alguno incurrió en actos fuera del marco de la ley. Y es que aseguró un funcionario no debe “especular” o hacer caso a rumores, pues sería como darle validez al dicho que Téllez Marié perdió su trabajo como catedrático, tras ser acusado de acoso sexual.

Crece el secuestro

Veracruz es la segunda entidad, después de Tamaulipas, en la que se registra el mayor número de secuestros, informó el secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie.

Al dar a conocer sus estadísticas afirmó que Veracruz ocupa el cuarto lugar en mayor incidencia delictiva de homicidios dolosos.