Veracruz, segundo lugar en casos de desaparecidos

Connect on Linked in

Córdoba, Veracruz

En tres años y medio, en Veracruz 280 personas han sido declaradas desaparecidas, no localizadas y sus casos atraídos por Procuraduría General de la República (PGR).

La entidad veracruzana ocupa el segundo lugar a nivel nacional en casos, apenas por debajo de Guerrero, que tiene 272 averiguaciones previas iniciadas.

Cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), subrayan que de enero de 2014 al 31 de mayo de 2017, el registro de personas relacionadas con averiguaciones previas del fuero federal y que permanecen sin localizar es de 208 casos.

En los primeros cinco meses de 2017, se han presentado en 33 casos de personas desaparecidas, que se les vio por última vez en la entidad, y no han sido localizadas a nivel nacional.

Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SSP), los años con mayor incidencia en el país, en este tema fueron: el 2014 con 240 casos; el 2013 con 187 y el 2012 con 113. En 40 municipios de Veracruz, se tiene por lo menos un caso de una persona desaparecida y no localizada.

La ciudad con mayor número de averiguaciones previas es Veracruz Puerto, con 47 querellas abiertas; seguido de Xalapa con 24; Coatzacoalcos con 20 denuncias y Actopan con 12 casos. Las investigaciones revelan que en La Antigua, el 1 diciembre de 2012, se abrieron seis averiguaciones por la desaparición de igual número de personas, lo mismo ocurre en el caso de Paso de Ovejas, donde el 13 de mayo de 2014, seis personas fueron reportadas como no localizadas.

Aunque las autoridades no subrayan si en las desapariciones estuvo involucrada alguna autoridad de seguridad, en la mayoría de los casos documentados -sobre todo en la zona Centro- familiares señalan que hombres vestidos con uniforme de la SSP fueron quienes los detuvieron, pero jamás los presentaron.

En octubre de 2013, Apolinar Medina Márquez, de 40 años, Iván Medina Segura de 32 años y Egai Medina Segura, todos originarios de la localidad de Benito Juárez, del municipio de Omealca, habrían sido detenidos por elementos de la SSP que iban en las patrullas 1009, 1513 y 1580.

Desde ese día, a la fecha, sus familiares desconocen de su paradero. Notas periodísticas, señalan que los hombres fueron sacados a la fuerza de sus viviendas.

En el caso del fuero común, las cifras presentan los registros de personas relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero común que permanecen sin localizar. Al 30 de abril del 2017, Veracruz tiene 524 casos.