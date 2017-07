Serpientes y Escaleras – ¿Salinas en la Asamblea del PRI?

Salvador Garcia Soto

Entre las figuras y fuerzas políticas que se moverán en la XXII Asamblea Nacional del PRI, hay una que no acudirá presencialmente, pero dejará sentir el poder que aún ejerce en el priismo a través de su grupo político. El ex presidente Carlos Salinas de Gortari, desde la distancia, tendrá una presencia significativa y un interés político real que se mueve en torno a uno de los aspirantes al 2018, al que se identifica como propuesta del grupo salinista: el secretario de Educación, Aurelio Nuño Mayer.

Pero no es solo que encumbrados salinistas como José Carreño Carlón, Otto Granados y Javier Treviño figuren en el círculo más cercano como estrategas del activísimo Nuño, lo que confirma la fuerza real que el ex presidente sigue teniendo en su partido; también está el dato, evidente, de que su sobrina y pupila política, la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu, es nada menos que la presidenta de la Comisión Nacional de Dictamen que se encarga de recoger y redactar las propuestas surgidas de las Mesas Temáticas de los estados para integrar el documento final que se presentará en las cinco mesas de la Asamblea que comienzan a trabajar el 9 y 10 de agosto en cinco ciudades de la República.

De hecho, fuentes bien informadas afirman que Ruiz Massieu se encuentra en Londres, a donde supuestamente viajó de vacaciones, pero aprovechó para tener una reunión con su tío el ex presidente, en la capital británica. El encuentro, confirmado por fuentes que vieron a la secretaria general del PRI en tierras londinenses, ocurre a dos semanas de que comiencen los trabajos del cónclave priista y despierta toda clase de especulaciones entre priistas de la cúpula, que se preguntan si se trató sólo de una “reunión familiar” de verano o si la dirigente encargada de coordinar los trabajos preparatorios de la estratégica Asamblea ¿fue hasta Londres a recibir línea?

Lo que es un hecho es la ubicación de las 5 Mesas de Trabajo del máximo órgano priista. La más importante se realizará en Campeche, como le adelantamos, relativa a los Estatutos. Ahí se concentrará el mayor debate y la guerra política entre grupos y corrientes para definir los requisitos para los candidatos del PRI al 2018, incluida la Presidencia de la República; de eso depende el perfil del abanderado y si hay o no “candados” para limitar o cerrar la participación de algunos aspirantes o si, por el contrario, se modifican para abrirles la nominación. En la tranquila capital campechana, que se revolucionará con la grilla del priismo, también podría esbozarse un método de elección, abierto o cerrado, de sus candidatos a las elecciones del próximo año.

Las otras mesas estarán: una en Sinaloa, se define si Mazatlán o Culiacán, que podría ser Visión de Futuro; una en Guadalajara, la de Declaración de Principios; otra en Saltillo, que podría ser la de Programa de Acción, y la de Rendición de Cuentas y Ética está pendiente de sede y se analiza Guanajuato, Puebla o el Estado de México.

Así que los liderazgos priistas, los visibles y los no tan visibles, se aprestan a definir estrategias, movimientos y el envío de delegados y operadores a las mesas clave porque lo que se juega no son solo cambios estatutarios: es el futuro del priismo, su posible candidatura presidencial y la fuerza del presidente Peña Nieto y su grupo ante el embate de los otros grupos de poder, disidentes, rebeldes, facciones del gabinete y hasta ex presidentes, para influir en la difícil sucesión presidencial que tiene enfrente el PRI en 2018 con su tercer lugar en las encuestas y un adelantado Andrés Manuel López Obrador.

NOTAS INDISCRETAS…A propósito de las mesas de la Asamblea, se comunicó a esta columna José Murat, presidente de la Fundación Colosio, para aclarar que no estará en la peleada Mesa de Estatutos, en Campeche, y que es muy probable que él vaya a Guadalajara a la Mesa de Declaración de Principios. Aprovechó Murat para mandarles un mensaje a sus malquerientes en su partido —que son muchos— "diles que les agradezco que me anden haciendo famoso, pero no estoy metido en nada de lo que dicen, más que en ayudar a mi partido a que tengamos una discusión de altura y constructiva para el futuro del priismo. Lo demás son inventos", afirmó…