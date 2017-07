Vergonzoso, considerar a Coatzacoalcos una de las ciudades más inseguras

Connect on Linked in

Redacción AZ

El presidente de la asociación civil Ciudadanos Unidos, Raúl Ojeda Banda, dijo que es vergonzoso que Coatzacoalcos sea considerada una de las ciudades más inseguras del país.

Lamentó que los tres niveles de gobierno no atiendan la problemática del municipio debido a la ola de violencia.

Se ha pedido en varias ocasiones que se nos atienda, Coatzacoalcos está en una situación muy difícil y no hemos tenido respuesta, expresó.

En entrevista, el empresario expuso que la administración estatal no ha querido escuchar a los representantes de la sociedad civil.

Criticó que las autoridades no informen puntualmente sobre las acciones para el combate a la inseguridad.

“Nosotros seguimos pensando en que las acciones que están haciendo, o los remedios que están buscando para resolver no son los que se necesitan, necesitamos que se haga algo más”.

Vuelvo a pedir que la Federación mande a la Gendarmería a Coatzacoalcos, la ciudadanía está molesta y la situación económica está difícil, expresó.

Por su parte, el presidente de la Asociación Ministerial Evangélico Cristiana (AMEC), Gonzalo Ayala Maldonado, señaló que la recuperación de la paz y la tranquilidad es un reclamo generalizado.

Es triste ver un Coatzacoalcos por las tardes noches ya muy poca gente en las calles, con miedo o temor y estamos esperando que se implementen los programas, las formas correctas de prevenir, manifestó.

El pastor confirmó que las iglesias cristianas han tenido que reducir los horarios de sus actividades durante las noches debido a la amenaza del hampa, que en medio de la psicosis ha tratado de extorsionar vía telefónica a varios de los integrantes de la iglesia cristiana. Ante tal situación, Gonzalo Ayala anunció que los cristianos seguirán orando por Coatzacoalcos.