Dale Dale – El testigo-cómplice Janeiro

El testigo-cómplice Janeiro

Dentro de las revelaciones o chivatazos del cómplice protegido de Javier Duarte, el abogado José Juan Janeiro Rodríguez, hay en su versión datos que parecen ciertos y otros que se ven solo para la conveniencia del testigo-cómplice; Janeiro Rodríguez, para aparentar que él no estaba tan implicado, que sólo actuaba como una especie de asesor de Duarte y familia, para ocultar los recursos robados de la tesorería estatal.

Aunque Janeiro nació y vivió en Villahermosa, Tabasco, tiene vínculos familiares en el Puerto de Veracruz, en donde con frecuencia pasaba vacaciones con sus tíos y primos que tenían un negocio de maderería en la avenida 20 de Noviembre del puerto jarocho, los padres de Janeiro también tenían un negocio similar en Tabasco. Los nexos familiares y la conexión con Javier Duarte también le resultan a un primo hermano de Janeiro Rodríguez, se trata de Francisco Vicente Rodríguez, quien también trabajó para el ex gobernador Duarte, atendiéndolo en su especialidad que es la “guerra” en las redes sociales. Paco Vicente Rodríguez fue el encargado de operar en contra de los adversarios, enemigos o críticos de Duarte por internet. La madre de Janeiro y de Vicente son hermanas de apellido Rodríguez, personas bien conocidas en Veracruz.

Así que resulta sospechoso y poco creíble que Janeiro haya declarado que conoció a Javier Duarte a través del principal prestanombres y socio, Moisés Mansur. Existe otra evidencia de contacto directo entre Janeiro y Duarte y es que coincidieron como estudiantes de abogacía en la Escuela Libre de Derecho en la Ciudad de México, solo que Duarte curso un año y se cambio a la Universidad Iberoamericana y Janeiro estudio en la Libre toda su carrera.

Creerle a Janeiro en todo lo que declare en el proceso contra Javier Duarte podría implicar excesiva confianza, pues lo que oculte el abogado fiscalista testigo-cómplice protegido, puede tratarse de una parte mayor del botín, de varios cientos de millones de pesos, de los que se buscan recuperar de lo robado por los Duarte-Macías.

El colofón de esta historia mafiosa puede ser el clásico de que “Nadie sabe para quién trabaja”.

Las tres mujeres, ¿cuánto han costado?

Empezamos por la uno, Karime Macías de Duarte, esposa del ex gobernador, es mencionada por donde quiera que sale información de cómo se realizó la sustracción del dinero saqueado del erario público de Veracruz. Hay quienes declaran que la ex primera dama del estado era el cerebro de las operaciones de lavado de los cientos o miles de millones robados.

También se le señala como quien dictaba ordenes a los funcionarios, familiares y socios prestanombres que colaboraron en el saqueo.

Por ello no dudamos en poner en el primer lugar de presunta complicidad delictiva a la esposa de Javier Duarte, quien goza hasta el momento de la impunidad, pactada o concedida por autoridades federales.

Solo con recordar su oprobiosa frase “Merezco abundancia”, nos hace sentir burlados a los veracruzanos.

En el lugar número dos está la Tress, Dominga Xochitl Tress, la también muy costosa amante del ex gobernador, entre otros, a quien los veracruzanos le compramos involuntariamente una residencia en lujo en el fraccionamiento Costa de Oro de Boca del Río, una carísima camioneta Range Rover, además de proveerle varios millones de pesos durante los casi tres años que duró la pasión del gobernante.

Dentro de los extras que obtuvo la Tress además de lo anterior, también durante varios meses despachó como directora de Espacios Educativos, dependencia encargada de construir y dar mantenimiento a las escuelas estatales. Pero en algún momento de la relación la primera dama, Karime Macías, se inconformo y logró que la despidieran del cargo público, pero no del “corazón” de su esposo, ni del las compensaciones extraordinarias que continuó recibiendo con cargo a la Tesorería del Estado.

Ahora Xochitl Tress se fue a Indianápolis, en donde radica un hermano de ella.

A ver cuándo la volvemos a ver por acá, ja ja ja.

Pero dijimos del costo de tres mujeres y sólo hemos mencionado a dos, aunque en un juego de palabras la dos de Duarte se apellida Tress.

Claro… qué hay otra dos, pero no de Duarte, sino del dos durante el sexenio pasado, Erick Lagos, se trata de alguien de quien tenemos datos y pruebas, pero solo revelaremos que también le ha salido muy cara a los veracruzanos. Ya que el ex secretario de gobierno, ex presidente del PRI estatal y diputado federal, líder del grupo de legisladores veracruzanos en el Congreso de la Unión, fue otro apasionado político, quien como buen alumno de Fidel Herrera, a quien le trabajó como su secretario particular, entre otros cargos, se convirtió en el más cercano a Duarte, a tal grado que casi todas las noches acudía a la residencia oficial del gobernador a contarle los chismes y chistes del día, era Erick el funcionario que más asediaba a su jefe Duarte.

Cuando despacho en la Secretaría de Gobierno, al principio como subsecretario y después como titular, le tocó disponer de cantidades millonarias en efectivo, dizque para atender y resolver problemas políticos, se sabe que le entregaron un promedio de tres millones diarios, hagan ustedes la cuenta de tres años.

También Lagos era el funcionario que otorgaba las licencias para taxis, las codiciadas placas de servicio público de pasajeros.

Pues Erick, quien no se ha distinguido nunca por su generosidad, más tratándose de su propio dinero, en este caso como la dama, objeto de su pasión, le tenía tomada la medida y además existe la versión de haber procreado un hijo, pues el poderoso y chismoso secretario de gobierno la indemnizó con varios millones, de esos que él recibió y nunca comprobó, pero además en un gesto inusual, sin merma para su patrimonio personal por supuesto, también le obsequió 60 juegos de placas de taxis.

¡Qué generosidad!

Caras, muy caras las mujeres quienes compartieron informalmente el poder y la riqueza mal habida del duartismo.