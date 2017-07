Dio inició la 62 Muestra Internacional de Cine

Connect on Linked in

Redacción AZ / Xalapa

Ayer lunes dio inicio en esta ciudad capital la 62 Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, la cual se extenderá hasta el próximo 5 de agosto, en el auditorio del Ágora de la Ciudad, con proyecciones a las 17:00 y 20:00 horas.

La primera cinta que se exhibió fue 3 mujeres o (despertando de mi sueño bosnio) de Sergio Flores Thorija (México, 2016). Tres chicas libran una batalla para conseguir sus objetivos frente a las dificultades de un sistema social conservador que considera a las diferencias como peligros.

Para hoy martes martes 25 de julio se anuncia el filme Voraz, el cual resultó ganador del premio FIPRESCI de la Semana de la Crítica en Festival de Cannes, de la directora Julia Ducournau (2016).

Vale la pena señalar que esta cinta ha generado una expectativa como pocas veces se ve en torno a una cinta de horror, debido a aquella anécdota sobre su exhibición en el Festival de cine de Toronto y la atención médica brindada a la concurrencia que, supuestamente, se alteró al presenciar la carnicería en pantalla.

Ahora que la película por fin llega a las pantallas de México, es posible constatar que esa anécdota se antoja más como artimaña publicitaria, pues Voraz solo consiste en el ya conocido recurso de permear de sangre y simbolismos un relato coming of age, a partir de la maduración y despertar sexual de la protagonista. Todo con la particularidad de que la violencia no es ni de lejos la que tanto anticipaban los rumores.

Justine (Garance Marillier) inicia su vida universitaria en la escuela de veterinaria. Ella y su familia son vegetarianos, pero durante un rito de iniciación es obligada a comer un riñón crudo de conejo. Poco después, comienza a ver cambios en su cuerpo y desarrolla un deseo insaciable por la carne.

La chica sobrelleva esta nueva condición con apoyo de su hermana, quien estudia en la misma escuela, pero eventualmente cae en la tentación de probar carne humana. Ahora, debatida entre las inquietudes sexuales que indirectamente le despierta su compañero de cuarto y los intentos de disfrazar su errático comportamiento, lidiará con una etapa universitaria llena de experiencias y excesos en la que la posibilidad de ser humillada amenaza en cada aula.

Decir que Voraz es una película que falla por no mostrar la violencia que se esperaba, sería un error. Es un aspecto que defraudará a una parte importante de la audiencia, de eso no hay duda, pero lo que debe observarse son las similitudes que guarda con trabajos como Feroz (Fawcett, 2000) y Carrie: Extraño presentimiento (De Palma, 1976).

Voraz se habría beneficiado de una actitud que retoma elementos de humor negro y body horror vistos en la primera parte, pero en su lugar, resulta un filme que, si bien no es malo, únicamente luce una premisa que con mejores resultados ya ha sido abordada en el pasado. Otro ejemplo de que el hype es peligroso y de que nunca debe hacerse caso a esas historias sobre desmayos en las salas de cine.

Voraz (Grave); Francia / Bélgica (2016); dirección de Julia Ducournau, guión de Julia Ducournau; actuaciones de Garance Marillier, Ella Rumpf y Rabah Naït Oufella.

La programación completa del serial se encuentra en la página www.ivec.gob.mx. Los boletos se pueden adquirir en Ágora de la Ciudad, Jardín de las Esculturas, Galería de Arte Contemporáneo y Casa de la Cultura de Coatepec. El costo de los boletos es de 30 pesos general, 20 pesos estudiantes, maestros e INAPAM, y 180 pesos bono para todas las películas. Las proyecciones se realizarán en el Ágora de la Ciudad, ubicado en Bajos del Parque Juárez, sin número, en la colonia Centro de Xalapa. Para más información llamar al teléfono (228) 818-57-30.